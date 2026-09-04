Eesti golfiseenioridel libises EM-medal viimasel päeval käest

Naisseenioride võistkond koosseisus Anneli Esken (Estonian Golf & Country Club), Eva Peedimaa (Tartu Golfiklubi), Kristel Ulla ja Triinu Tombak (mõlemad Niitvälja Golfiklubi) oli mänginud kahel esimesel päeval löögipealt võrdse tulemuse Slovakkia naiskonnaga, kuid eeliseks oli neljanda mängija, kelle tulemus arvesse ei läinud, parem skoor, kirjutas golf.ee.

Viimasel päeval leidsid paraku slovakitarid lisakäigu ning oma liidri Katarina Kopernicka juhtimisel võeti seitsme löögiga Eesti ees pronksmedal. Üldvõidu saavutas Tšehhi ja hõbemedali sai kaela Luksemburgi esindus.

Eesti püüdis viimasel päeval kinni ka Ungari, kellega löökide arv jäi viiki, kuid tänu paremale mitte arvesse läinud skoorile sai Eesti neljanda ja Ungari viienda koha.

Eesti naiskonna parim oli Triinu Tombak, kes mängis kõigil kolmel päeval 86 lööki ning jagas individuaalselt sellega kümnendat kohta. Kristel Ulla tulemus oli kolme löögi võrra nõrgem (ringid 84, 91, 86) ning Eva Peedimaa kaotas omakorda Ullale vaid ühe löögiga. Tema ringid olid 86, 89, 87. Kahel esimesel päeval head minekut näidanud Anneli Esken (87, 85) sai viimasel päeval kirja paraku vaid 95 lööki.

Eesti meeskond pidi sel aastal leppima kohaga kümne meeskonna konkurentsis kümnenda kohaga. Euroopa meistriks tuli Island, teise koha sai Slovakkia ja kolmanda Luksemburgi meeskond.