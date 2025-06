Randalu sai Soome Drift Mastersi etapil kümnenda koha: väga raske võistlus

Treeningud ja kvalifikatsioon sõideti Alahärmä PowerPark Huvivaltios kuival. Parim oli iirlane James Deane 98,5 punktiga, Randalu oli 95,5 punktiga viies ja Kevin Pesur 95 punktiga üheksas. "Kvalifikatsioon õnnestus väga hästi, punktiskoor tuli hea ja sõit klappis suurepäraselt," vahendab Autosport.ee Randalu sõnu.

Võistluspäevaks ilm muutus ning saabus tugev sadu. "Driftis on kõige keerulisem olukord, kus rada on osaliselt kuiv ja osaliselt märg ehk pidamine muutub sõidu jooksul korduvalt. Väga kerge on sellistes tingimustes eksida. Alahärmä rada on vihmaga veel eriti karm, sest katte erisusest tulenevalt muutuvad mõned lõigud märjaga teistest libedamaks ka püsiva saju korral," lisas Randalu.

32 parema seas alistas Randalu soomlase Paulus Perkkiö, Pesur kaotas aga tšehhile Marco Zakourile. 16 parema hulgas tuli Randalu vastaseks soomlane Mika Keski-Korpi. "Auto tagaosa läks täiesti ootamatult alt ära ja kahjuks ei olnud antud olukorras võimalik ka selle üle kontrolli saavutada," lausus Randalu. Edasi veerandfinaali pääses Keski-Korpi.

Etapi võitis iirlane Conor Shanahan, kes alistas finaalis norralase Tor Arne Kvia. Randalu oli kümnes ja Pesur jäi jagama 19. kohta. Punktitabelit juhib kahe etapi järel Shanahan 152 punktiga, Randalu on 132 punktiga teine ja Pesur 92 punktiga üheksas. Riikidest on liider Iirimaa 287 punktiga, Eesti on teine 228 ja Soome kolmas 205 punktiga.

"Üldkokkuvõttes on seis hea, Shanahan tõusis küll liidriks, aga punktivahe ei ole suur," ütles avaetapi võitnud Randalu.

Drift Masters jätkub 28.-29. juunini Iirimaal toimuva võistlusega.