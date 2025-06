Kanada ujumistäht püstitas võimsa maailmarekordi

18-aastane McIntosh läbis distantsi ajaga 3.54,18 ja parandas seni austraallannale Ariarne Titmusele kuulunud maailmarekordit 1,2 sekundi võrra. Kusjuures McIntoshile kuulus samal alal maailmarekord ka 2023. aastal, kui ujus Kanada katsevõistlusel välja 3.56,08, aga mõned kuud hiljem viis Titmus tippmargi 3.55,38-ni.

"Teadsin, et minu treeningud on viimasel paaril kuul olnud väga tugevad ja olin veendunud, et suudan midagi erilist korda saata. Samas ma ei arvanud, et see tähendab, et saan kirja 54,1," ütles McIntosh võistluse järel.

"Täna ma ei tundnud erilist valu. Viimased 100 meetrit on tavaliselt väga-väga valus, aga 200 meetri pöördes tundsin, et olen hoos. Kuulsin, kuidas rahvas juubeldas ja sellest järeldasin, et olen tõenäoliselt maailmarekordile väga lähedal, nii et distantsi lõpus hakkasin kõvasti suruma," lisas ta.

McIntosh tõusis maailma eliiti juba 2021. aastal ning oli mullu Pariisi olümpiamängudel kolme kuldmedali ja ühe hõbemedaliga kõige edukam naisujuja. Sügisest alustab ta koostööd Michael Phelpsi kunagise treeneri Bob Bowmaniga.