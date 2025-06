Kikkas-Nõomaa: medalist ilma jäämine on meile väga suur pettumus

Esimese Eesti iluvõimlejana olümpiamängudel võistelnud ja tänasel päeval treenerina tegutsev Irina Kikkas-Nõomaa kurvastas, et Eesti rühmkava koondisel ei õnnestunud medalit võita, aga lisas, et tänasest on palju positiivset kaasa võtta.

"Medalist ilma jäämine on väga kahju ja meile väga suur pettumus, aga tahan kiita tüdrukuid, et nad pidasid vastu. See oli väga suur koormus neile. Muidugi koduseinad ja -publik toetasid, aga vastutus on ka suur ja nemad andsid täna endast kõik. Minu jaoks on see suur saavutus ja kiidan neid! Ja kiidan ka treenereid, kes panustasid väga palju. Aasta jooksul on ilus töö tehtud ja selles mõttes olid kõik väga tublid," rääkis Kikkas-Nõomaa ERR-ile.

Pühapäeval võistleb rühmkava koondis medalite eest nii lindikavas kui ka rõnga ja pallikavas. "Neil on vaja kõik ära unustada ja võtta end kokku. Lihtsalt kaine peaga astuda välja ja võidelda lõpuni," märkis Kikkas-Nõomaa.

Individuaalses mitmevõistluses jõudis eestlastest ainsana finaali Anette Vaher, kes saavutas lõpuks 22. koha. Valitsev Eesti meister Valeria Valasevitš jäi 24 parema seast välja ja sai 28. koha.

"Mõlemad tüdrukud on tublid. See on nende spordikarjääri algus ja näen, kuidas nad arenevad. Aastatega on suur areng tehtud ja neil tuleb lihtsalt minna edasi. Nad on väga töökad tüdrukud," ütles Kikkas-Nõomaa.

Kas Vaheril ja Valasevitšil on potentsiaali jõuda 2028. aasta Los Angelese olümpiale? "Ma arvan, et kõik võimalused on olemas. Näeme, et meie tüdrukud paistavad konkurentsis välja. Neil on rasked ja huvitavad kavad. Nad arenevad ka emotsionaalselt ja nagu juba ütlesin, nad alles alustavad. On vaja kannatust, on vaja tööd teha ja ma loodan, et see unistus ikkagi täitub."