Rühmkava koondis sai taas neljanda koha: väga-väga kahju!

Kui laupäeval saavutasid eestlannad neljanda koha mitmevõistluses, siis pühapäeval palli- ja rõngakava finaalis. Pühapäeval jäi Eestit pronksi teeninud Saksamaast 0,3 punkti kaugusele.

"Väga-väga kahju! Nii üldarvestuses kui 2+3 kavas, 0,3 [punktiga] medalita ja see on lihtsalt uskumatu. Tavaliselt on nii, et EM-i võõrustajatele antakse vähemalt üks medal..." sõnas koondise liige Kamila Grigorenko võistluse järel ERR-ile.

Viie lindiga harjutuses teenis Eesti koondis 22,850 punkti ja sai väikese eksimuse järel kaheksa võistkonna konkurentsis viienda koha. Pärast seda tuli kohe esimesena minna esitama kolme palli ja kahe rõngaga harjutust. "Kõik viskasid endale ja püüavad ise, mina viskasin üle piiri, aga vähemalt püüdsin. Kui oleksin [vahendi] kaotanud, oleks olnud hullem. See ei oleks meid medalini aidanud. Oleme trennis harjutanud, et teeme lindikava ja siis meil on 15 minutit, et harjutada 2+3 kava. See aitas, tegime 2+3 päris hästi!" tõdes Grigorenko.

"Mul oli nii kahju, et me ei saanud eile medalit ja tundsin, et täna peame selle ära tegema. Ei tea... aga publiku toetus aitas! See oli ebareaalne, kõik karjuvad. Suur aitäh teile," lisas ta.