Õed Valasevitšid unistavad koduste tiitlivõistluste järel olümpiast

Vahetult enne EM-i 17-aastaseks saanud valitsev Eesti absoluutmeister Valasevitš teenis kodustel tiitlivõistlustel avapäeval rõngakava eest 23,050 punkti ja pallikavas 24,600 punkti. Teisel päeval teenis ta kurikakava eest 26,400 punkti ja lindikava eest 25,200 punkti. Kõige kehvema skoori mahaarvamisel sai Valasevitš mitmevõistluse kvalifikatsioonis 76,200 punktiga 28. koha.

"Esimene päev oli närviline, tuli sisse mõningaid suuri vigu," kommenteeris treenerist õde Viktoria Valasevitš Eesti meistri sooritust. "Teine päev oli väga hea, kurikakava õnnestus väga hästi, lindis lipsas väike viga sisse. Kõige suuremaks eesmärgiks oli mõlemal päeval teha kavad puhtalt, suurte kaotusteta, kuid paraku seekord läks nii!"

Individuaalse mitmevõistluse EM-tiitel läks 28-aastase vaheaja järel Ukrainasse, kui võitjaks tuli 17-aastane Taisija Onofritšuk. Ta kogus rõngakava eest 29,950, pallikava eest 28,600, kurikakava eest 29,950 ja lindikava eest 29,300 punkti, teenides lõpuks 117,800 punkti.

Ainsa eestlasena mitmevõistluse finaali jõudnud Anette Vaher saavutas 22. koha; 20.-24. augustini Rio de Janeiros toimuvateks maailmameistrivõistlusteks on Eestil ühe individuaalvõistleja koht. Mis lahutab Valasevitšit Euroopa absoluutsest tipust?

"Kindlasti esimesed 12 teevad 30 tundi nädalas kaks trenni päevas, see annab neile palju rohkem võimalusi oma kavasid lihvida, et kõik üleminekud oleks kindlad ja kiired, elemendid puhtad. Rasked riskid sooritavad nad ikka väga puhtalt," tõdes Viktoria Valasevitš.

Treeneri sõnul on õde viimase aasta jooksul muutunud palju enesekindlamaks. "Tema kavad on palju keerulisemad, artistlikkuse poole pealt on ta kindlasti väga palju arenenud. Iga võimleja kõige suurem unistus on OM ja kindlasti meil ka!"

Ka noor võimleja ise jäi suures plaanis oma võistlusega rahule, temagi sõnul võib tipust lahutama jääda treeningtundide arv. "Alati saab paremini! Mõndades kavades olid vead sees, aga tore oli, et parandasin oma eelmise aasta tulemust. Kõige rohkem olen uhke kurikakava üle, see oli artistlik ja enesekindel - mulle ka väga meeldis! Meie saame siin teha õhtuti kuni neli tundi päevas trenni, välismaal ikka tehakse kaks korda päevas, kaheksa tundi," tõdes ta.

"Sel hooajal olen olnud stabiilsem kui eelmisel aastal, mullu olin esimest aastat täiskasvanute rühmas ja seal oli tunda, et värisesin võistlustel palju ja polnud nii stabiilne kui see aasta. Olümpia on suur unistus, aga... loodame! Treenime selle nimel," kinnitas Valeria Valasevitš.