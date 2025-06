Rühmkava koondise treener: tüdrukud olid nii tublid!

Eesti meistriklassi rühmkava koondis pidi esitama kaks keerukat vahenditööd sisaldanud kava: kolme palli ja kahe rõngaga kava ning viie lindiga kava.

Eestlannad kogusid lindikavas 23.350 punkti ning rõnga- ja pallikavas teeniti 24.450 silma. Kahe kava kokkuvõttes kogus Eesti koondis seega 47.800 punkti, mis andis Iisraeli järel teise koha. Iisrael kogus Eestist 1.700 punkti rohkem.

"Lindikavas kaotasime natukene punkte, aga rõnga- ja pallikavas kaotusi ei olnud. See läks kindlasti paremini," ütles etteaste järel Eesti koondislane Kamila Grigorenko. "Meil oli lindikavas vise, mida tegime kolmekesi ja üks meist kaotas lindi, aga muidu ülejäänud kava tegime suhteliselt hästi," lisas Elys Kretelle Kukk.

"Lindikava läks päris hästi, kuna lint on väga raske vahend. Nii et lindikava kohta oli see väga korralik katse, oli ainult üks väike kaotus. Muidu kõik teised asjad olid puhtalt sooritatud. Oleme pigem rahul," arvas treener Julia Tjomuškina. "Rõnga- ja pallikava tuli suurepäraselt välja. Tüdrukud olid nii tublid! Said närvidega hakkama ja tegid väga emotsionaalselt, julgelt. Mõningad pisivead olid, aga need olid väikesed ebatäpsused."

Kell 20.00 jätkatakse teise grupi võistlusega. Lõplik paremusjärjestus selgub pärast teise grupi võistlust.