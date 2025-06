Napilt Valasevitšit edestanud Vaher võistleb kodusel EM-il finaalis

Mitmevõistluses läks kvalifikatsiooni neljast kavast arvesse kolm paremat ning kogusumma 24 paremat võimlejat pääsesid laupäevasesse finaali. Eesti võimlejad küll napilt 24 sekka ei mahtunud, kuid korraldajamaana saab üks meie võimleja siiski finaalis võistelda. Selle koha sai Vaher, kes edestas kolme kava summas Valasevitšit 0,4 punktiga.

17-aastane Vaher sai kurikakava eest 26,200 punkti ja lindikava eest 24,600 punkti. Kolme parema kava kokkuvõttes sai Vaher kvalifikatsioonis 76,600 punktiga 25. koha ehk jäi 0,1 punkti kaugusele sellest, et tulemustega finaalikoht teenida.

"Olen ikka õnnelik, et finaali pääsesin, sest see oli ka MM-i kvalifikatsioon. Kavadega olen täna natuke rohkem rahul. Sirutasin täna rohkem kui eile," rääkis Vaher kvalifikatsiooni järel. "Eile vist kartsin ja olin rohkem pinges, ei teinud kõiki liigutusi lõpuni. Treener ütles ka, et täna olid sirutused paremad."

"Olid vead nii kurikakavas kui ka lindikavas, aga täna olen rohkem rahul, täna ikka mõtlesin, et jalad ja käed oleks ilusti sirutatud. Eile oli rohkem närv sees," lisas Vaher, kes rääkis, et pole kunagi varem sellise kaasaelamise saatel võistelnud.

Laupäevases finaalis loodab Vaher kõikides kavades paremat sooritust näidata. "Ma arvan, et homme on kergem ja pingevabam, kuna eesmärk on juba täidetud. Arvan, et homme pole seda pinget ega mõtle väga üle," mõtiskles ta. "Kõige tähtsam on sirutada. Nagu mu treenerid ütlevad – pean sirutama ja siis tuleb kõik välja. Ei tohi mõelda, et võib midagi juhtuda."

Ka Vaheri treener Irina Stadnik ütles, et nüüd meeldisid talle hoolealuse sooritused rohkem kui kvalifikatsiooni avapäeval. "Mulle meeldis kurikakava, see oli jõuline, ta ei olnud närviline, tundis ennast vabamalt. Oli küll üks viga kerge asja pealt, mille pealt ta kunagi ei eksi, aga nüüd tegi vea. Aga mulle meeldis, et ta oli julge ja tegi kõik riskid, nagu meil oli planeeritud," kommenteeris Stadnik. "Lindikavas oli ta emotsionaalsem, see mulle meeldis. Oli küll kaotus riski peal, aga edasi oli kava ilusti tehtud."

"Ma arvan, et nüüd ta võtab seda natuke kergemini, sest me ei võistle medalite peale," vaatas Stadnik finaali suunas. "Võib-olla siis läheb pinge ära ja ta teeb meile lõppude lõpuks ilusad puhtad katsed."

Eelmisel nädalal 17-aastaseks saanud valitsev Eesti absoluutmeister Valasevitš teenis kurikakava eest 26,400 punkti ja lindikava eest 25,200 punkti. Kõige kehvema skoori mahaarvamisel sai Valasevitš mitmevõistluse kvalifikatsioonis 76,200 punktiga 28. koha.

"Punktid olid natuke paremad kui eile. Kuna oli teine päev, platsil sai eile juba käidud, siis oli natuke kindlam. Kurikas tuli kõige paremini välja. Teised vahendid oleks saanud veel paremini, oli väikseid vigu," nentis Valasevitš.

Tema treenerist õde Viktoria Valasevitš kiitis, et õde tegi teisel võistluspäeval kindlamad etteasted. "Kurikakava õnnestus väga hästi, lindikava kahjuks mitte nii hästi – lõpus oli suur viga, kaotas riski ja ma arvan, et sealt sai täitsa ilma vahendita lõpetuse. Aga muidu oli palju kindlam ja stabiilsem kui eile," hindas Viktoria Valasevitš.

"Tegelikult meil väga suuri ootusi ei olnud, lootsime lihtsalt, et ta annab endast parima, näitab, milleks ta on võimeline. Treeningutel ta on väga tubli ja üldse ta oli terve hooaja väga tubli ja tegi stabiilseid võistlusi. Nii palju, kui välismaal käisime – ja me käisime päris palju –, näitas ta väga head tulemust," kiitis Viktoria Valasevitš. "Ma usun küll, et kodupubliku ees oli pinge suurem. Arvaks, et annab just jõudu juurde, aga tegelikult pinge ja vastutus on ka palju suuremad. Kui ma aus olen, mul oli endal ka väga hirmus, ma ei tea, kuidas need sportlased vastu peavad!"

Mitmevõistluse kvalifikatsioonis oli 90,050 punktiga esimene ukrainlanna Taisija Onofritšuk, teine oli 88,650 punktiga valitsev olümpiavõitja ja maailmameister, Saksamaad esindav Darja Varfolomeev ja kolmas 87,400 punktiga tiitlikaitsja, bulgaarlanna Stiliana Nikolova.

Vahendifinaalid peetakse pühapäeval, nendesse pääses iga vahendi arvestuses kaheksa paremat. Rõngakavas pääsesid finaali Varfolomeev, Onofritšuk, Nikolova, itaallanna Sofia Raffaeli, Iisraeli võimleja Meital Maayam Sumkin, bulgaarlanna Eva Brezalieva, poolatar Liliana Lewinska ja Küprost esindav Vera Tugolukova. Eesti võimlejatest oli Vaher rõngakavas 25. ja Valasevitš 60.

Pallikavas jõudsid kaheksa parema sekka Nikolova, Saksamaad esindav Anastasia Simakova, Tugolukova, Raffaeli, Onofritšuk, Sumkin, Brezalieva ja hispaanlanna Lucia Gonzalez. Valasevitš oli palliharjutuses 33. ja Vaher 42.

Kurikakavas jõudsid finaali Onofritšuk, itaallanna Tara Dragas, Tugolukova, Nikolova, sakslanna Lada Pusch, Raffaeli, ukrainlanna Polina Karika ja poolatar Liliana Lewinska. Valasevitš oli kurikaharjutuses 17. ja Vaher 18.

Lindikavas said finaali Varfolomeev, Onofritšuk, Sumkin, Raffaeli, Lewinska, Dragas, Tugolukova ja rumeenlanna Amalia Lica. Valasevitš oli lindikavas 21. ja Vaher 34.

EM-il võisteldakse ka tiimide arvestuses, mis on Eestile eelkõige oluline maailmameistrivõistlusi silmas pidades – EM-i 12 paremat saavad MM-ile saata kaks-kolm sportlast. Tiimivõistlusel lähevad arvesse individuaalvõistlejate kõik kavad ning meistriklassi rühmakoondise mõlemad kavad ehk järjestus pannakse paika kümne kava kokkuvõttes. Kaheksa kava järel on Eesti täpselt 12. kohal.

Laupäevane võistluspäev algab individuaalvõimlejate mitmevõistluse finaaliga, mis algab kell 9.30. Kell 17 alustatakse meistriklassi rühmkava mitmevõistlusega.

Iluvõimlemise Euroopa meistrivõistlused toimuvad Eestis esimest korda, võistlus peetakse 4.–8. juunini Tallinnas Unibet Arenal. Kontinendi parimad selgitatakse välja kahes vanusegrupis – juuniorid ja täiskasvanud – ning programmis on 12 medalivõistlust. Tallinnas võistleb 336 võimlejat 39 riigist. Eesti on kodusel EM-il esindatud 14 võimlejaga.