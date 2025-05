Iluvõimlemise EM-i peakorraldaja: Eesti võimlemine õitseb

Eesti on kodusel EM-il esindatud 14 võimlejaga – kaks võimlejat individuaalprogrammis ning 12 rühmkava täiskasvanute ja juuniorklassi koondise koosseisus.

"Tore on hommikut alustada kiitmisega ja Eesti on üsna väike riik võimlemismaastikul, aga kodusel EM-il oleme väljas kõikides kategooriates. Paneme välja 14 võimlejat, see on erakordne," sõnas peakorraldaja ja Eesti Võimlemisliidu president Inno.

See tähendab, et Eesti iluvõimlemise traditsioon ja ajalugu on pikk. "Ma arvan, et kõikidest võimlemisdistsipliinidest iluvõimlemine on üks vanematest. Meil on häid saavutusi, eriti juunioride seas. Ja noored võimlejad, kes ise lõpetavad karjääri, jäävad spordi juurde - nendest on kasvanud treenerite põlvkond. See on toonud võimlemise juurde päris palju pisikesi tüdrukuid, kellest mõningaid näeme juba järgmisel nädalal," sõnas Inno.

"Võimlemine õitseb. Tänu sellele võitsime ka selle konkursi ja korraldame esmakordselt Euroopa meistrivõistlusi. Meil on kelle jaoks seda korraldada," lisas ta.

Inno tegeles ise kõrgel tasemel iluvõimlemisega ning tõdes, et oleks heameelega ise platsil. "Ma eelistaks ise platsi peale minna, aga see mida me praegu teeme korraldajatena - ma ei ole ainuke, meil on suur tiim," rääkis ta. "Tiimitöö on see, mis mind köidab ja motiveerib. Raskusi ei olnud vähe, aga me saame aru, et teeme ainulaadset asja. Ja võib-olla pole see ainuke, eks paistab."

"Kas oleme valmis? Jah, oleme. Meie tiimil on suurepärane kogemus võistluste korraldamisel, üks viimastest oli eelmise sügise lõpus rühmvõimlemise MM. Praktiliselt terve tiim sealt on kaasatud EM-i korraldamisesse, kuigi tegemist on erinevate distsipliinidega. Põnevad päevad ja elame kaasa ka koondislastele, kellel on samamoodi närv sees ja pinge peal," lisas Inno.

"Terevisiooni" stuudios esitasid kava täiskasvanute rühmkava koondisesse kuuluvad Kamila Grigorenko ja Johanna Simone Pertens. Individuaalvõistlusel asuvad võistlustulle Valeria Valasevitš ja Anette Vaher, lisaks võistlevad täiskasvanute rühmkava rahvuskoondis ning juunioride rühmkava koondis.

Iluvõimlemise Euroopa meistrivõistlused toimuvad Eestis esimest korda, võistlus peetakse 4.–8. juunini Unibet Arenal. Finaalvõistlusi 7. ja 8. juunil näeb otsepildis ka ERR-i kanalites.