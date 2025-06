Tilga: mõni asi ei tulnud üldse välja, teine väga hästi

"Jõudsin tervena lõpuni ja see skoor teeb ka heameelt. Oleks mulle keegi paar päeva tagasi öelnud, et hüppan 91 [kõrgust 1.91 - ERR] ja 4.50 teivast, ma ei oleks öelnud, et saan kokku 8400. Mõni asi ei tulnud üldse välja ja siis teised tulid väga hästi välja. Tõeline ameerika mägi oli see võistlus," lausus Tilga ERR-ile.

Miks teibas jäi tulemuseks vaid 4.50? "Ühtegi vabandust ei leia. Põlv ei seganud. Taganttuul, soe ilm, teibad liikusid, imeline hüppekast. Ole mees ja hüppa, aga ei hüpanud. Enesekindlusest jäi puudu, mis on minu puhul tavaline asi. Ei jõudnud paljud katsed latinigi."

See-eest olid kettaheide (51.47) ja odavise (69.59) väga head. "Oda väga hea. See võis olla mul elu kolmas-neljas vise. Ma olen paar korda visanud üle 70 ja siis järgmine ongi 66. Kettas tulemus väga hea. Tehnika poolest on veel meetreid ja küll nad varsti tulevad," usub Tilga.

"See kümnevõistlus oli natuke testvõistlus. Saime palju informatsiooni. See, et see põlv on selline, on kahjuks reaalsus ja sellega tuleb hakkama saada. Nüüd teame, et peale kaugust on kõrgust suht ebameeldiv hüpata. See on informatsioon, millega järgmine kord oskame loodetavasti paremini arvestada ja toime tulla."

Tilga usub, et 8405 punktist piisab, et ka reitingu kaudu MM-ile pääseda, aga tahab igal juhul enne veel ühe mitmevõistluse teha.

"Ma arvan, et sellest piisab, aga tahan teha üht veel ja paremat kümnevõistlust," sõnas ta. "Nagu öeldud sai, siis kahe alaga läks 200 punkti kaduma. Sealt on võtta neid punkte palju. Teeme järeldused sellest võistlusest ja tuleme parematena tagasi."