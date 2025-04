Uus kergejõustikusari meelitas stardijoonele maailma tippjooksjad

Uue võistlussarja eestvedajaks on neljakordne olümpiavõitja Michael Johnson. Sarja peamine eesmärk on hoida kergejõustiku vastu huvi üleval ka olümpiamängude vahelistel aastatel. Pärast Jamaical toimuvat avaetappi jätkub võistlussari USA-s, kus peetakse mai ja juunikuu jooksul veel kolm võistlust.

Reedel peeti Kingstonis esimesed jooksud ning teiste seas tegi hooaja avastardi neljakordne olümpiavõitja Sydney McLaughlin-Levrone, kes võitis naiste 400 meetri tõkkejooksu maailma hooaja tippmargiga 52,76. 2016. aasta olümpiavõitja Dalilah Muhammad jäi teiseks ajaga 54,59.

"Täna jooksin lihtsalt tunnetuse järgi – keskendusin tehnikale ja lasin kehal ise rütmi leida," selgitas McLaughlin-Levrone. Meeste seas võidutses kahekordne olümpiapronks brasiillane Alison dos Santos 47,61-ga.

Meeste 100 meetri jooksus noppis võidu ameeriklane Kenny Bednarek (10,07), edestades vaid ühe sajandikuga jamaikalast Oblique Seville'i.

"Olen väga rahul," rõõmustas Bednarek. "Ma tean, et paljud ei pea mind 100 meetri spetsialistiks, kuid täna tõestasin, et olen selleks võimeline. Komistasin esimestel sammudel, kuid sain siiski piisavalt kiiresti minema, et võita. Naudin siin võistlemist – see rada sobib mulle suurepäraselt," lisas kahekordne 200 meetri jooksu olümpiahõbe.

0.01 —TOO CLOSE!



In our final race of the night, @kenny_bednarek tops the Men's Short Sprints group in 10.07. @ObliqueSeville takes second in 10.08. pic.twitter.com/OZf1Jtr1AV — Grand Slam Track (@GrandSlamTrack) April 5, 2025

Pariisi olümpial kolm kuldmedalit võitnud Gabby Thomas näitas väledaimat jalga naiste 200 meetri jooksus, finišeerides ajaga 22,62. Teise koha saavutas 400 meetri jooksu valitsev olümpiavõitja Marileidy Paulino (22,93).

"Olin oodatust märksa närvilisem," tunnistas Thomas. "See on minu esimene kord Jamaical võistelda, nii et see tähendas mulle palju, eriti kuna tribüünidel elas mulle kaasa kümme pereliiget."

Värske sisemaailmameister ameeriklane Chris Bailey jätkas oma muljetavaldavat hooaja algust, kui võitis meeste 400 meetri jooksu isikliku rekordiga 44,34, edestades Euroopa rekordimeest ja Pariisi olümpiahõbedat Matt Hudson-Smithi (44,65).

Naiste 800 meetris tõi põnev lõpplahendus võidu ameeriklannale Nikki Hiltile (1.58,23) ning meeste 5000 meetri jooksus teenisid kolmikvõidu ameeriklased, kui Grant Fisheri (14:39,14) järel ületasid finišijoone Cooper Teare (14:39,31) ja Dylan Jacobs (14:39,56).