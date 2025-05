Tour of Estonia võitja: see on kaugelt minu karjääri suurim tulemus

Erinevalt eelmisest aastast ei õnnestunud Eesti ratturitel tänavusel Tour of Estonial võitu saada. Tartu linnatänavatel peetud teise etapiga läks esikoht läks hoopis Taani.

Tänavuse Tour of Estonia lõpplahendus oli kokkuvõttes ootamatu ja Eesti ratturite jaoks kindlasti kahetsust tekitav. Nii etapi- kui üldvõitja tuli lõpuks jooksikute seast, kes sõitsid peagrupil eest ära rohkem kui 160 kilomeetrise distantsi algfaasis.

Sõidu vältel püsisid vapralt ees kaks rootslast ja taanlane Marcus Sander Hansen. Peagrupis ei tekkinud meeskonda, mis kolmele minutile kasvanud vahet jõuliselt vähendama oleks hakanud.

"Ei oleks aidanud üks hetk enam see, et väikese grupiga minema sõita. Vahe oli selleks liiga suur. Oleks pidanud peagrupi vedama, aga see ring ei soosi seda, suure pundiga töö tegemist. Kui siin sirge peal annad endast liiga palju, siis tõusu peal maksab kätte. Jõuad pundi ette tagasi alles viie kilomeetri pärast," rääkis parima eestlasena viiendana lõpetanud Norman Vahtra.

Eesti meeskonna Quick Pro Team ridades esines kadusid. Võistluse käigus jäid peagrupist maha nii Martin Laas kui ka Mihkel Räim, kes mõlemad olnud viimasel ajal tervisega kimpus.

Ehkki üks Rootsi mees kukkus esitriost välja, püsisid kaks jooksikut visalt ees. "Need, kes ette jäid, olidki tugevad. Taanlased ongi üksiku vunkimiskiirusega mehed, sõidavad hästi eraldistarti ja on aerodünaamilised. Punt ei jäänud kordagi seisma, et oleks lasknud kolm minutit rahulikult. Sõideti kogu aeg," ütles Mihkel Räim.

Oma jõu pani maksma 24-aastane Hansen, kes tegi viimasel ringil juba uhket soolosõitu. BHS-i meeskonda esindav rattur tunnistas ERR-ile, et tegemist on tema karjääri seni uhkeima võiduga. Hansen tegi laupäevased 18 kaotussekundit selgelt tasa ja tuligi Tour of Estonia üldvõitjaks.

"See on kaugelt minu karjääri suurim tulemus. Esimene võit UCI-tasemel ja esimene profivõit. Olen väga õnnelik, et pärast mõningaid raskeid aastaid tulin tagasi ja tegin väga hea tulemuse," sõnas Hansen.

Naiste ühepäevasõidu Ladies Tour of Estonia võit läks poolatarile Karolina Kumiegale. Parima eestlannana sai neljanda koha Aidi Gerde Tuisk. Pühapäeval leiab aset 44. Tartu Rattaralli.