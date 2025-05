Raudla ülikooliderbist: orgaaniline vastasseis, au ja kiitus mõlemale

Järjekordselt käis ülikooliklubide vastasseis tõusude ja mõõnadega, kui TalTech andis pühapäeval käest 53:34 eduseisu ning Tartu mängis omakorda kohtumise lõpus maha raske töö järel saavutatud kuuepunktilise edu.

"Palju on kaalul, eriti Tartu poolelt, kes on lubanud ja tahtnud sel hooajal taas Eesti meistriks tulla. TalTechi puhul Siim-Markus Posti puudumine tähendab, et tagaliin on väga nooruslik, kogenematu ja võib-olla selle meeskonna kõikumised tulenevad eelkõige sellest," arvas korvpalliekspert Siim Raudla pühapäeval ETV spordisaates.

Tartul on paberil tugev meeskond, kuid sel hooajal on siiski näidatud ebastabiilset mängupilti. "Kui peatreener Aivar Kuusmaa vastust teaks, siis nad nii palju ei kõiguks. Kehvi sooritusi on paratamatult olnud rohkem kui positiivseid emotsioone. Stabiilsus on taseme näitaja, Tartu liialt sel hooajal stabiilsust näidanud ei ole. Paikapidavamaid järeldusi saab teha pärast hooaega," sõnas Raudla.

Seeria otsustav mäng toimub teisipäeval Tartus tõenäoliselt täismaja ehk ligi 2500 inimese ees. "Koduväljakuatmosfäär on Taaralinnal päris võimas, samal ajal on TalTechil pingevabadus: nemad on ju taganttulijad, Tartul peaks olema päris kõvad pinged peal, nende jaoks finaalipääs on kohustuslik," arvas Raudla, kes pakkuski edasipääsejaks tartlasi.

TÜ ja TalTechi vastasseis on Eesti korvpallimaastikul praegu silmapaistvaim vastasseis, mis toob saalidesse alati korraliku atmosfääri. "Au ja kiitus mõlemale. See on orgaaniline vastasseis, me näeme Eesti spordis tihtipeale, et üritatakse kunstlikke vastasseise luua, aga Tartu Ülikool ja Tehnikaülikool on aegade algusest erinevates tabelites konkureerinud ja rõõm on näha, et tudengid on ka selle asjaga kaasa tulnud," sõnas Raudla.