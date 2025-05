"Spordis ainult tüdrukud" | Mida teeb tippsportlase ema süda?

Saates vastasid Paju ja Kroon-Erm muuhulgas küsimustele, kuidas nende peres emadepäeva tähistatakse; milline roll oli spordil nende eludes enne seda, kui see sai laste tegemiste kaudu rohkem igapäevaseks; millal nad märkasid ja said aru, et lapsel on eriline anne või kirg spordi vastu; millal tundsid esimest korda, et laps võib spordis jõuda tõeliselt kaugele; kui oluline oli nende jaoks, et laps tippspordi kõrvalt ka hariduse omandaks; kuidas nad hoidsid tasakaalu pereelu ja tiheda treeninggraafiku vahel; mis on sellel teekonnal olnud kõige raskemad hetked; milliseid ohverdusi on tulnud teha pere tasandil; kas ja kui palju oli hetki, kus nad tundsid, et seda kõike on liiga palju; mis tüüpi kaasaelajad nad on; kuidas nad ennast võistlustel tunnevad; kes on rohkem närvis, ema või laps; millist lohutust ja lähenemist Johannes ja Nelli peale ebaõnnestunud võistlust soovivad; mis on see üks väärtus või õppetund, mida nad loodavad, et laps on sportlasena kaasa võtnud; mis on kõige olulisem, mida sport on nende lastele andnud või milliseks inimeseks neid teinud; kuidas lapse edu ja tuntus nende elusid on mõjutanud; mida on nende laps neile õpetanud; millist nõu annaksid nad teistele vanematele, kelle lapsed unistavad tippspordist või on selle teekonna juba ette võtnud.

"Meie peres on Nelli see, kes teeb alati tordi, see on niisugune traditsioon. On ka erinevaid emadepäevi, aga see on niisugune tavaline, Nellile hästi meeldib teha igasuguseid maiustusi ja siis emadepäevaks tehakse selline eriti uhke tort ja väga maitsev ka. Nüüd sel aastal Nellit ei olegi meil kodus, see on selline harukordne. Aga meil on ka teistsuguseid emadepäevi olnud," rääkis Paju nende perekonna emadepäevadest. "Aga mind on viidud niimoodi ootamatult ka kanuumatkale, üks aasta Soomaale, kus ma ei teadnud midagi. Hommikul öeldi: nii, ema, tõuse üles, asjad on pakitud, lähme! Üks emadepäeva algas mul Narva-Jõesuus, kus olime ühe poja juures ja lõppes siis kodus teiste laste juures, selline emadepäeva on olnud. Aga see tordiga emadepäev, mis on tavaliselt, on siis nii, et kui meil on tort ära söödud, siis võtame jalgrattad ja sõidame surnuaeda, et siis oma vanavanematele ka lilli viia ja küünlaid panna, sellised emadepäevad on siis meie peres."

"Johannes küpsetamisega vist ei ole üllatanud, aga emadepäeva kindlasti tähistatakse ja meie peres küll tavaliselt põhitähelepanu saab minu isa, temal on 11. mail sünnipäev ja siis kõik pere koguneb sinna. Aga selle aasta emadepäeva algas juba pühapäeva öösel, kui ma poja lennuki peale viisin kell pool kolm, siis ta soovis mulle ilusat emadepäeva nädalat ja ma nägin, et kallile emale oli ootamas väike üllatus, aga lahti ei tohtinud enne teha," avaldas Kroon-Erm. "Ühel aastal ta lõpetas oma magistrikraadi, siis ta kutsus meid lõpetamisele. Aga lapsepõlves ikka tehti kaart, lauldi ja tantsiti. Ja kindlasti käime surnuaias ja vaatame, vanasti siis nii mehe ema kui minu vanemad ja meie laste jaoks oleme meie kõige tähtsamad."

Saates saavad sõna ka Nelli ja Johannes!

Kuula kogu vestlust juuresolevast klipist, Eesti Raadio äpist või Spotifyst!

* * *

Spordis ainult tüdrukud

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv, helirežissöör Algis Pauljukaitis.

Kui sul on saatejuhtidele küsimusi või ettepanekuid, milliseid teemasid võiks lahata ja keda külla kutsuda, siis kirjuta meile aadressil sporditydrukud@err.ee.