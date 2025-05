Giro algas taanlase triumfiga

Aadria mere ääres asuvast Durrësist alguse saanud ja Albaania pealinnas Tiranas lõppenud etapp viis ratturid üle kahe kõrgeima kategooria ja ühe teise kategooria tõusu. Võitja selgus alles finišisirgel, kus Pedersen edestas õige napilt belglast Wout van Aerti (Team Visma | Lease a Bike).

"Kõik läks plaanipäraselt. Eesmärk oli viimasel tõusul kõvasti pingutada, et grupp läheks väiksemaks ja seejärel lõpusprindiga võita," sõnas Pedesen finišis. "Wouti peab alati kartma. Ta on väga-väga hea rattur ja kui ta on grupis, siis ei ole võitmine sugugi iseenesestmõistetav. Temasse peab suhtuma lugupidamisega ja ka natukene hirmuga. Täna olid mul jalad olemas, et lõpuni sõita. Teenisin oma esimese suurtuuri liidrisärgi, nii et oli väga tore päev."

A finish executed to perfection. A close sprint, but the work of a team rewarded by the greatest possible way. The win, and the Maglia Rosa



Un'esecuzione finale perfetta. Una volata tiratissima, ma il lavoro della squadra viene premiato dal capitano. La vittoria e la Maglia… pic.twitter.com/4BIoBIrb2N