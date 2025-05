Alpine'i roolist tagandatud Doohan jääb esimeseks varusõitjaks

Eelmise hooaja viimasel etapil oma F1-debüüdi teinud Doohan tegi sel hooajal kaasa kuuel etapil, aga 22-aastane austraallane katkestas kahel etapil ning pälvis parima tulemusena Hiinas 13. koha.

"Oleme hinnanud hooaja esimesi sõite ning otsustanud, et järgmisel viiel etapil sõidab Pierre [Gasly] kõrval Franco Colapinto," sõnas Alpine'i juhtivnõunik Flavio Briatore, kes jätkab pärast tiimijuhi Oliver Oakesi tagasiastumist tiimijuhina. "Üldarvestuses on asjad tihedad ning meil on konkurentsivõimeline auto, mida tiim on viimase aasta jooksul drastiliselt paremaks teinud. Oleme positsioonis, kus näeme, et peame oma koosseisus muudatuse tegema."

Briatore lisas, et võistkond hindab olukorda uuesti pärast viit etappi ehk enne Austria GP-d. Doohan jätkab aga esimese reservsõitjana Paul Aroni ja Ryo Hirakawa ees.

Doohan on olnud Alpine'i F1 meeskonnas viimased neli hooaega, kuid sai eelmise aasta lõpus esmakordselt võimaluse põhisõidus kaasa teha. Tänavune hooaeg algas katkestamisega Bahreinis, eelmisel nädalal Miamis pidi Doohan taaskord katkestama.

Colapinto on 21-aastane ning tegi mullu Williamsi võistkonna eest kõrgeimas sarjas kaasa üheksal etapil, pälvides Aserbaidžaani etapil kaheksanda koha. Alates aasta algusest, mil Colapinto Alpine'iga liitus, on tegelikult tema debüüti oodatud.

F1 hooaeg jätkub 18. mail Itaalias Imola ringrajal.