Põlveoperatsioonil käinud Posti hooaeg on läbi

TalTech/Alexela korvpallimeeskond andis ühismeedias teada, et Siim-Markus Post neid enam play-off'ides aidata ei saa – tagamängija käis põlveoperatsioonil ja taastumine kestab piisavalt kaua, et see hooaeg lõppenuks lugeda.

TalTechi põhimängujuhti on juba mõnda aega põlvevalu seganud ja nüüd tuli lõpuks operatsioonil käia. "Kahjuks on minu jaoks see hooaeg lõplikult läbi. Ei läinud see lõpp nii, nagu lootsin ja enda peas nägin. Enam pole midagi teha, kui alustada taastumisega, et uueks hooajaks valmis olla," kommenteeris Post. "Tänan TalTechi organisatsiooni, kes on sel vigastusperioodil olnud väga toetavad. TalTech in 4, finaalis ka."

TalTech/Alexela mängib Eesti meistriliiga poolfinaalis Tartu Ülikool Maks&Mooritsaga, kolme võiduni mängitava seeria seis on 1:1 viigis. Kolmas mäng toimub neljapäeval TÜ spordihoones ja neljas pühapäeval taas TalTechi spordihoones.