Jürgens: mõni mees, nagu mina, peab suurema sammu edasi tegema

"Ma ei tea, kust me selle välja võtsime - ma arvan, et meil on noor ja keskendunud meeskond," rääkis ERR-ile TalTechi tagamängija Oliver Jürgens. "Teadsime, et kui tahame siin lärmi teha ja mängu põnevaks ajada, siis on tähtis, et suudame lõpus energia kuskilt välja võtta."

TalTech on viimased kaks kuud pidanud hakkama saama ilma põhimängujuhi Siim-Markus Postita, seeria esimeses mängus saadud vigastuse tõttu istus esmaspäeval pingil ka Taavi Jurkatamm. "Kindlasti tunneme neist suurt puudust. Taavi ja Post mängisid kogu hooaja suurt rolli, aga seda enam peame asju ümber paigutama ja mõni mees - nagu mina isegi - peab suurema sammu edasi tegema, rohkem vastutust võtma," lisas Jürgens.

Tartu võitis TalTechi spordisaalis 1600 pealtvaataja ees toimunud mängu avapoolaja ühe punktiga ja alustas viimast veerandaega 61:56 eduseisus, aga otsustav periood kuulus kodumeeskonnale 30:19. Kolmandat mängu võõrustab Tartu neljapäeval.

"Kogu mäng ei olnud meie poolt tegelikult väga hea. Seis oli poolajaks üllatavalt hea, mängupildi järgi oleks see vahe pidanud juba siis suurem olema. Eks me peame natuke paremaid viskekohti saama," tõdes Tartu mängija Martin Paasoja.