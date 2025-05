Drelli koduklubi pidi koduses kõrgliigas kaotusega leppima

Tenerife jäis tasavägise avapoolaja lõpuks viiepunktilisse kaotusseisu ning jäi kolmandal veerandil tagaajaja rolli, kui Unicajal õnnestus 11 punktiga juhtima minna. Otsustaval veerandil külalised eduseisu käest ei lasknud ning Tenerife pidi kodus leppima 78:91 (24:23, 22:28, 19:23, 13:17) kaotusega.

Drell pääses platsile 11 minutiks ja 26 sekundiks, selle aja jooksul viskas ta neli punkti (kahesed 1/1, kolmesed 0/1, vabavisked 2/3) ning lisas ühe lauapalli ja ühe korvisöödu.

Võitjate resultatiivseim oli 19 punkti visanud Kendrick Perry, üleplatsimees oli aga Drelli tiimikaaslane Giorgi Šermadini, kes kogus 23 punkti ja seitse lauapalli. Suur vahe tiimide vahel oli kaugvisked: Tenerife tabas vaid 18,5-protsendilise tabavusega viis kolmest, Unicaja aga 46,4-protsendilise täpsusega 13 tükki. Lauavõitluse võitsid külalised 36:26.

23 võidu ja seitsme kaotusega jätkav Tenerife on juba veerandfinaalikoha kindlustanud, põhiturniiril on edukam olnud vaid Madridi Real (25-4). Edasipääsu on kindlustanud ka Valencia (21-8), neljandal real ongi Unicaja (20-10). Sander Raieste koduklubi Baskonia (15-14) võitleb play-off'i koha nimel, Kristian Kullamäe ja Bilbao (10-19) jäävad edasipääsust kaugele.

Hispaania kõrgliiga põhihooaeg lõppeb 30. mail.