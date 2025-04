Tammepuu pälvis kõrgetasemelisel juunioride ühepäevasõidul koha 20 parema seas

Itaalias peetud 1. kategooriaga juunioride ühepäevasõidul Coppa Montes GP Della Resistenza (115,8 km) pälvis Riko Tammepuu (U19 Academy Region Sud powered by Giant) 18. koha.

Tammepuu lõpetas peagrupis, mis kaotas võitjale, itaallasele Davide Frigole (Team Tiepolo Udine Cycling ASD; 2:43.12) kolme sekundiga. Teise koha pälvis Brandon Fedrizzi (Assali Stefen Makro) ja kolmanda Melsan Idrizi (autozai – Contri), vahendab EJL.ee.

Tammepuu tunnistas võistluse järel, et finiš jäi teda natuke kripeldama. "Esimene pool sõidust oli sile, kus hoidsin ennast tagasi, et vältida kukkumist ja üritasin hoida energiat raskemaks osaks, mis algas 50. kilomeetrist. Seal oli kolm kuni kaheksa kilomeetrist tõusu, kus suutsin kenasti positsioonil olla."

Eestlase sõnul läks grupp küll kõige raskemal tõusul pooleks, ent tuli ligi kümme kilomeetrit enne finišit siiski kokku tagasi. "Läksin ühe rünnakuga viis kilomeetrit enne lõppu samuti kaasa, aga meid saadi suhteliselt kiiresti kätte," lisas Tammepuu. "Lõpp oli kiire ja kurviline ning kahjuks ma ei suutnud heale positsioonile tagasi saada ehk pidin sprinti alustama tagant poolt. Jäin sõitjate taha kasti kinni ja ei saanud anda endast maksimumi. Kaks võistluspäeva on veel Itaalias ees, et vigade parandust teha. Üldjoontes olen väga rahul oma vormiga, et suudan ka mägistel sõitudel mängus püsida."

Prantsusmaal alustati 59. korda Bretagne velotuuri (UCI 2.2), mille avaetapil võidutses prantslane Ilan Larmet (Veloce Club Rouen 76; 3:10.50). Oliver Mätik (Tudor Pro Cycling Team U23; +0.33) finišeeris 95. positsioonil. Laupäeval sõidetud teisel etapil (182,2 km) oli parim inglane Noah Hobbs (EF Education – Aevolo; 3:55.08). Mätik (+0.55) ületas lõpujoone 92. kohal. Üldarvestuses on eestlane 85. kohal. Kokku on velotuuril seitse etappi.