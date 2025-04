FOTOD | X-Triali Tallinna MM-etapi võit läks Itaaliasse, Meier kuues

Maailma parimad naissoost trialisõitjad näitasid Tallinnas peetud MM-etapil kõrget taset ning pakkusid publikule meeldejäävaid emotsioone. Tallinna etapiga läks lukku ka hooaja üldseis.

Tänavuseks maailmameistriks krooniti Tallinna etapil kolmanda koha saanud Berta Abellan, kes edestas reedest võidunaist Rabinot kokkuvõttes vaid viie punktiga. Võitja kogus kolme etapiga 52 punkti, teine koht 47 ning kolmas jäeti juba kaugele 27 punkti peale. "Võistlus oli mulle päris raske – juba üks viga võib minna kalliks maksma ning just nii mul ka läks. Ma ei tundnud end väga mugavalt. Olen muidugi tiitlivõidu üle õnnelik, kuid ei saa olla täielikult rahul tänase võistlusega," rääkis Abellan.

Oktoobris õlaoperatsioonil käinud Eesti parim trialisõitja Keity Meier lõpetas kodupubliku ees peetud võistluse kuuendal kohal. Oli selge, et õlg ei pakkunud veel sajaportsendilist mobiilsust ning oma jälje jättis ka viimastel päevadel kimbutama hakanud haigus. Sellele vaatamata jäi Meier võistlusega rahule.

"Mul oli väga lõbus. Ma küll ei võitnud, aga mis sa kuu aja trenni pealt ikka teed. Väga lahe oli kodupubliku ees sõita, inimesed elasid kaasa – see oli väga äge. Kerge haigusvimm on sees, aga õnneks suutsin end hoida ning tuju on hea," võttis eestlanna võistluse kokku.

Naiste võistluse järel tulid areenile siinse regiooni parimad noored trialisõitjad vanuses 12-17. Eesti, Soome ja Läti noormeeste mõõduvõtus osutus edukaimaks 17-aastane eestlane Egert Kimmel, kes edestas vaid ühe punktiga soomlast Erkki Hakunit. Ka kolmas poodiumiaste kuulus soomlastele, selle hõivas Jimi Saarela.