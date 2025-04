Trialisõitja Keity Meier: hinges põleb eputrilla, tahan vimkasid teha

Meier teenis Unibet Arenal toimunud trialisõidu MM-sarja finaaletapil kuuenda koha, kuid õlavigastus piiras tema ettavalmistust. "Tõi mulle väga pika treeningpausi, sõidutunde kogunes enne võistlust üsna vähe. See oli pigem võidusõit ajaga, umbes poolteist kuud ei jõudnud trenni teha. Treeningpäevade vahel peab olema vahe, sest õlg on natuke jonnakas veel," rääkis Meier.

Meieri sõnul on armastus kiiruse vastu tema tugevuseks. "Mulle meeldib lahti keerata. Gaasi keerata. Mulle meeldivad suured takistused, aga kogemust oleks vaja juurde ja sõidutunde ja veelkord sõidutunde," sõnas ta.

Tallinna etapiga sai ühtlasi läbi talvine hooaeg ning algab välihooaeg. "Õuehooajal saavad kõik kaasa teha, X-Trial on kutsetega üritus ja maailmas ei olegi rohkem sõitjaid, kui see käputäis, kes nende asjadega hakkama saavad. Välihooajal on võistlused pikemad, võistlejaid on rohkem," selgitas Meier.

Tarmo Tiisler ja Keity Meier Autor/allikas: ERR

Meier tegi viimati täispika hooaja 2023. aastal, mil ta saavutas MM-sarja kokkuvõttes üheksanda koha. "Kui sõitsin MM-i, olin Team Estonias. Äge, et trialisõitjat on märgatud nii, see oli väga suur toetus mulle mu karjääris," rääkis ta.

Trialisõit on küll nišiala, aga Meieri sõnul on see motospordi alus. "Kogukond on kindlasti väiksem, sõitjaid on vähem. Aga inimesed hakkavad aru saama, et trial on aabits. Tegelikult on see ülim osavussõit tsikliga, on vaja head koordinatsiooni, tasakaalu, pead olema tugev ja vaimne tugevus on oluline," rääkis ta.

Meier pälvis neli aastat tagasi tähelepanu, kui ta sooritas 30-korruselise Swissoteli katusel 11-meetrise õhulennu tornmaja ühelt katuselt teisele. Nii kõrgete hoonete katustel polnud mootorrattaga maailmas keegi varem hüpanud. "Hinges põleb eputrilla, tahan vimkasid teha. Pean Eesti inimesi lõbustama ka!" ütles ta.

Ta vihjas, et lähitulevikus võib taas hulljulget sooritust oodata. Detaile aga jagada ei saa. "Ma ei saa ju ette öelda, üllatus võiks olla ikka!" ütles Meier.