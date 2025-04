Johannes Erm sai kutse omapärasele võistlusele

Mitmevõistleja Johannes Erm on kutsutud juunikuus Oslos toimuvale Teemantliiga etapile, kus tal avaneb võimalus end proovile panna kolmevõistluses.

Oslo etapi korraldustiim on võistlusprogrammi lisanud kolmevõistluse, kus mitmevõistlejad võtavad mõõtu kaugushüppes, 110 meetri tõkkejooksus ja odaviskes.

Võistluse kodulehel on välja toodud esimesed kutsutud ning nende seas on ka Erm. Starti on oodata ka kohalikud staarid Markus Rooth ja Sander Skotheim ning šveitslane Simon Ehammer.

Kolmevõistlus toimub kahel päeval: kaugushüpe on kavas 11. juunil ning tõkkejooks ja odavise 12. juunil.

Ermil oli suvise võistlushooaja avastardiks planeeritud maikuus toimuv Götzise mitmevõistlus, kuid hiljutine põlveoperatsioon seadis seal osalemise kahtluse alla.