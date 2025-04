Eesti meistri treener: ta on üks töökamaid sportlasi, kes mul on olnud

Temast sai esimene Tartu Rütmika klubi sportlane, kes krooniti iluvõimlemise individuaalses mitmevõistluses Eesti meistriks. 16-aastane talent edestas nelja harjutuse kokkuvõttes ülipõnevas duellis kõigest 0,45 punktiga tiitlikaitsjat Anette Vaherit.

"Eks ikka oli eriline. Tavaliselt olen hästi teinud, aga esimeseks ei ole päris jõudnud," lausus Valasevitš ERR-ile. "Nüüd võtsin kokku ja tegin ära. Eks ma üritasin kõik kavad teha enam-vähem stabiilselt. Olid küll mõnes kavas suuremad vead, aga stabiilselt tegin."

Uut Eesti meistrit on Tartus kaheksa aastat juhendanud Monica Zirk. "Ta on üks töökamaid sportlasi, kes on mul kunagi olnud. Ta ongi üks esimesi sportlasi, kellega ka mina oma karjääri üldse alustasin," kiitis ta.

"Kui jälgid Valeria arengut algusest peale, siis see võimalus tulla Eesti meistriks ei ole minu jaoks mingi üllatus. Muidugi on üllatus, et ta suutis kõik nii stabiilselt teha ja nii head sooritused. Aga tema töökus ja sooritus kokku läheb - see ei olnud mul üllatus. Mul on lapse pärast meeletult hea meel - ta on seda sada protsenti väärt."

Esimesed sammud võimlemisvaibal tegi Valeria neljaaastaselt. "Alguses läksin iluuisutama. Käisin seal pool aastat. Aga üldse ei meeldinud ja umbes neljaaastaselt läksin iluvõimlemisse," meenutas Valeria ja lisas, et rolli mängis vanema õe eeskuju.

Üheksa aastat vanema Viktoria tulemused on Valeria järjest üle löönud. Vanem õde tegutseb tema treeneritetiimis ja ütles, et meistritiitli tõi enesekindlus, mis on tulnud kvaliteetsete treeningutega.

"Ma arvan, et trenn

is on ta väga palju kordi õnnestunud ja see kindlasti annab talle lisakindlust," ütles Viktoria Valasevitš. "Oleme käinud päris paljudel välisvõistlustel, kus ta on samamoodi õnnestunud ja ma arvan, et selle kaudu saanud enesekindlust."

Viktoria Valasevitš on Monica Zirki kõrval juhendanud oma nooremat õde kolm aastat. "Ma olin alguses ülimalt skeptiline. Kui ma teiste tüdrukutega ütlesin, et Viktoria, tule tegele, siis alguses tundus see nii kummaline, et kuidas see dünaamika hakkab toimima," ütles Zirk.

"Aga põhimõtteliselt Valeria ise oli kodus öelnud, et Viktoria üldse minuga ei tegele! Siis ma sain aru, et võib-olla on see just koht, kus peaks andma võimaluse õele. Trennis ma ei saa aru, et nad on õed. See on hästi kummaline dünaamika, ma ei ole kunagi sellist asja näinud. Valeria meeletult austab ja keegi isegi ei tea, et ta on õde. Aga kohe, kui trenn lõppeb, siis on nagu tavalised õed. See on hästi huvitav ja selles mõttes on meil väga hästi läinud."

Lisaks mitmevõistluse kullale võitis Valeria Valasevitš kaks kulda ka üksikharjutustes, olles pühapäeval juba kolmandal võistluspäeval Kalevi spordihallis parim kurikatega kavas ja lindikavas. "Eks kolmas päev ongi kõige raskem. Seal näitab, kes on juba vaimselt valmis. See on kõige raskem ja kõige tähtsam päev," sõnas värske meister.

Individuaalses mitmevõistluses võitis Tartu iluvõimleja Eesti meistrikulla 33-aastase vaheaja järel. Enne Valeria Valasevitšit suutis seda Janika Mölder.