Eesti plokkvibulaskjad said ROK-ilt rõõmusõnumi: see paneb meid veel rohkem pingutama

Augustis Hiinas toimuvatele maailmamängudele lunastasid pääsme mõlemad Eesti plokkvibutipud – maailma edetabeli viies Meeri-Marita Paas ja 11. Lisell Jäätma.

Lähikuudel ootavad neid ees järjestikku MK-etapid, vormi lihvitakse just augustiks ja septembriks, kui järjestikku toimuvad hooaja tähtsaimad võistlused, maailmamängud ja seejärel plokkvibu MM.

"Enda pealt ma tean, et kõige paremini lasengi juulis ja augustis. Esimesed kuud läheb aega natukene, et juulis võib-olla võtan natukene kergemalt ja siis jälle natukene suurendada, peab treeneriga rääkima," sõnas Jäätma.

Meeri-Marita Paas treenib alates eelmise aasta teisest poolest Itaalias, mis tõotab ka tema taseme tõusule kaasa aidata. "Kuna aprillis algavad juba MK-etapid ja Eesti ilma vaadates ei ole väga hea iga aasta lumega lasta ja eriti külmaga, siis see toob palju juurde, et ma saan varakult lasta. Ja kui leiad võistluseid, siis on konkurents ka tihedam – mis me siin ikka Liisuga kogu aeg üksteise vastu laseme."

Eelmisel nädalal tegi Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) ajaloolise otsuse, et plokkvibulaskmine segatiimide formaadis on järgmistel olümpiamängudel. "Ma juba matsin eelmisel aastal selle unistuse maha, et ei saagi ja et nii on. Aga nüüd kui see olümpiavõistlus ametlikuks tehti, eks see tõi ärevust natukene ja suurt lootust. See on ikka väga tore uudis," rõõmustas Paas.

Fakt on aga see, et Robin Jäätma kõrval saab segatiimis olümpiale vaid üks meie vibunaistest. Kas see kasvatab ka Eesti-sisest konkurentsi?

"Ma arvan, et eks ikka, aga ma loodan, et me jääme ikka sõpradeks... Lihtsalt nii on, et kes parem on, see läheb, siin ei olegi midagi muud," märkis Paas.

"Eks kindlasti on mingi pinge, aga ma arvan, et see paneb meid mõlemaid veel rohkem pingutama. Saame veel paremaks. Lõppude lõpuks tahame mõlemad olümpiale minna, aga kahjuks ainult üks saab. Teeme oma parima ja eks siis ole näha," ütles Jäätma.