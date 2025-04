Vahepeal Katarit esindanud Läti tõstja tuli EM-il medalile

Ibrahima rebis 93 kilogrammi, mis andis väikese pronksmedali. Tõukamises sai ta kirja 113 kilogrammi, mis oli kõigi tõstjate peale paremuselt neljas tulemus.

26-aastase lätlanna kogusumma 206 kilogrammi tõi aga rumeenlanna Andreea Cotruta (208 kilogrammi) ja belglanna Nina Sterckxi (207) järel samuti pronksmedali.

Ibrahima on toonud Lätile palju tiitlivõistluste medaleid: ta on kahekordne MM-pronks ning EM-idelt on tal kaks kulda, üks hõbe ja nüüd siis kaks pronksi.

Varasemad medalid tulid aga eelmisel kümnendil ja 2020. aastal teatas toona Rebeka Koha nime kandnud sportlane kihlusest Katari kettaheitja Moaaz Mohamed Ibrahimiga, islamiusku pöördumisest ja tippspordiga lõpetamisest.

2022. aasta sügisel teatas Ibrahima, et tuleb võistlussporti tagasi ja esindas 2023. aastal Katari koondist, kuid on nüüd tagasi sünnimaa värvides.

Tõstmise Euroopa meistrivõistlustel osaleb ka kaks eestlast: reedel, 18. aprillil tuleb areenile Leho Pent (kuni 89 kg) ja esmaspäeval, 21. aprillil Mart Seim (üle 109 kg).