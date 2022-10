Lätile medaleid toonud tõstja tahab Katari lipu all areenile naasta

Juba 13-aastaselt omaealiste Euroopa tippu tõusnud sportlane teenis 2016. aasta Rio de Janeiro olümpial neljanda koha, tuli 2017. ja 2018. aastal MM-võistlustel pronksile ning 2018. ja 2019. aastal Euroopa meistriks.

Pärast 26 tagasi saabunud teadet Tokyo olümpiamängude edasilükkamisest otsustas Koha tippspordist loobuda. Ta abiellus Katari kettaheitja Moaaz Mohamed Ibrahimiga ja pöördus islamiusku. Praegu elab ta Kataris ja plaanib naastes just seda riiki esindama hakata.

Tänavu hilissügisel Kolumbias toimuval MM-il hetkel 24-aastane Salsabil Ibrahim veel starti ei tule, aga jaanuaris peetavateks Katari karikavõistlusteks näeb ta paremat šanssi.

"Mul on nüüd perekond, tunnen enesekindlust. Loodan, et treeningud õnnestuvad ja ma jõuan vormi," lausus lätlanna väljaandele Insidethegames. "Jah, laps ja treeningud koos on väljakutse, aga ma olen tõstmisele mõelnud ja jõudnud hiljuti otsuseni."

"Ma ei taha liiga palju rääkida ja ma ei taha teha midagi, milleks ma ei ole valmis, aga loodetavasti on Katari karikavõistlused võimalikud. Ma olen tõstespordiga pisut ühendust hoidnud ja vaadanud viimase aja tulemusi."

Tokyo olümpial sai Katar riigi ajaloo esimese tõstekulla. Kuni 96-kiloste meeste seas triumfeeris ülekaalukalt Meso Hassona.