Reinbok: pronks jättis meile näljatunde sisse

"Need pronksimängud on kõige keerulisemad mängud üldse, mõlemad võistkonnad tulevad siia selle pealt, et neil on olnud kõrged sihid ja pärast seda ennast kokku võtta nõuab päris suurt iseenda kodeerimist," tõdes Kalev/Cramo peatreener Indrek Reinbok ERR-iga rääkides.

Juba avaveerandi 14 punktiga võitnud Kalev/Cramo läks reedel vaheajale seisul 58:35 ning suurendas vahepeal edu ka 29 punktile. Poolfinaalseerias Riia Zelli vastu mängiti otsustavas kohtumises maha 18-punktiline edu.

"Kõik mõtlevad, et siin on mingid nõiasõnad olemas - ei ole. spordis on nii, et pead saama kiiresti asjadest üle ja võtma järgmise eesmärgi, mis sul laua peal on," sõnas Reinbok.

Koduse meistriliiga play-off algab Kalev/Cramo jaoks neljapäevase mänguga Keila KK vastu. "See pronks jättis meile sellise näljatunde sisse, et tahame veel midagi saada," kinnitas meeskonna juhendaja.