Hermet: pronksimäng on kurb, aga peame valmis olema

Kalev/Cramo asus Eesti-Läti liiga poolfinaalseeria otsustavas kohtumises Zelli vastu teisel veerandil lausa 18 punktiga juhtima, aga teisel poolajal suutis Cramo visata vaid 20 punkti. Mäng oli lõpuni tasavägine ning pingeline, aga Zelli teenis lõpuks 78:71 (21:24, 16:27, 20:10, 21:10) võidu.

"Lagunemine tuli selle pealt, et nad tulid forsseeritult kaitses mängima. Neil ei olnud enam kaotada midagi, jooksid meile peale, me ehmatasime ära," sõnas Cramo ääremängija Kregor Hermet. "Arvasime, et oleme valmis, aga platsil läks kuidagi teistpidi."

"Paar valet otsust ja nad said mingi lootuskiire, kindluse. Hakkasid pressima, riskisid. Me ei pidanud vastu," lisas ta.

Finaalis saab näha Läti klubide vastasseisu: põhiturniiril kolmanda koha teeninud Zelli läheb vastamisi esinumbri Riia VEF-iga. Cramo mängib aga pronksmedali nimel Ogrega.

Kas pronksiseeriaks energiat jätkub? "Peab jätkuma, mis seal ikka," vastas Hermet. "Selge eesmärk oli täna võita ja võita finaal. Oleme spordimehed ja vahet pole, kui kurb see kolmanda mäng tavaliselt on, peame selleks valmis olema. Auasi, kolmas koht on ikkagi medal."

Cramo peatreener Indrek Reinbok oli oma ääremängijaga nõus. "Iga koht on tähtis, spordis tuleb üles tõusta ja edasi minna," ütles juhendaja.