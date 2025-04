Reimanni hooaja avaetapile panid pitseri kaks mootoririket

Paljutõotavale tempole vaatamata jäi Reimannil sõiduaega kahe võistlussõidu peale napiks – mitte ühe, vaid lausa kahe mootoririkke tõttu. Teine neist juhtus veel enne, kui auto stardiruudustiku jõudis. Samas, neil vähestel ringidel, mis Reimann sõita sai, oli põhjust optimismiks.

PCCF-i avaetapp toimus prestiiže Euroopa Le Mansi sarja (ELMS) võistlusnädalavahetuse raames. Reimann, kes on seadnud 2025. aastal esikohale eelkõige just arengu ja kogemuste kogumise, andis oma esinemisega avaetapil põhjust uskuda, et suund on igatahes õige: esimeses laupäeval peetud sõidus startis Reimann võistlejaterivi keskelt ja tõusis kahe ilusa möödasõiduga kohe avaringil seitsmendale kohale. Kahjuks hakkas sõidu teises pooles mootor tõrkuma ning eestlane pidi katkestama.

Pühapäeval sõidetud teine sõit pakkunuks sellisel õnnetul juhul tavaliselt võimaluse lunastuseks. Kuid seekord kordus ebaõnn – ka uus paigaldatud mootor ei käivitunud. See tähendas, et eestlane ei saanud teises võistlussõidus isegi starti võtta.

"Enne etappi sai ära vahetatud Alexi auto mootor rutiinse hooldusgraafiku järgi. Meie kahjuks kestis see aga ainult 1.5h ja põhjustas ka meie katkestamise. Õhtul saime Porsche Motorspordist uue mootori ning poisid vahetasid öösel ära," ütles EST1 tiimijuht Raimo Kulli.

"Kuna aga öösel (mootorit) käivitada ei tohi, siis hommikul seda tehes avastasime koos Porsche tehnikutega, et ka see ei käivitu. Kahjuks ei olnud siis enam aega reageerida ja tuli kahjuks jätta ka teine sõit sõitmata. Seekord oli meil siis sõidutunde vähe, aga remonditöid ja magamata tunde see-eest palju. Poisid tegid super töö nagu alati, mis on kohane EST1 Racingule," kiitis Kulli tiimi.

Kuigi mootorispordis on mootor eeldus, mitte valik, oli nädalavahetusest ka positiivset võtta. Reimann suutis enne katkestamist end Pro-klassi debüüdil hästi kehtestada, ja tiim, kelle jaoks on 2025 Reimanniga eelkõige ülesehitav aasta, sai väärtuslikku kinnitust suunavalikule.

"Alex oli esimeses sõidus väga tubli kuni probleemini ning areng on jätkunud endiselt positiivses suunas, nagu lootnud oleme. See tõotab ainult head meie tulevasele hooajale," ütles Kulli. "Tegemist on siiski mootorispordiga ja kahjuks tuleb selliseid asju ette."

Reimann osaleb Carrera Cup France sarjas paralleelselt Carrera Cup Benelux hooajaga, mis algab mais.