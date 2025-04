Nabi taastumisest: tihti vaatad järgmine päev, et ai-ai-ai, läks üle piiri!

Märtsis alla 23-aastaste maadluse Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitnud Richard Karelsoni jaoks tuli see tulemus õigel ajal - mõned nädalad enne täiskasvanute EM-i andis see vaimselt head vunki juurde.

"Võistlus oli väga korralik, sain palju rohkem enesekindlust jällegi juurde. Eks jah, tahtsin kulda, aga vastane oli noor ja hästi ebamugav," selgitas maadleja. "Eelmine kord olin ka kaotanud talle ja ka seekord läks nii. Ma läksin selle teise parteri peale, et saan uuesti peale ja 2:0 võita, aga kui ma alla läksin, olin täiesti läbi omadega ja nii ta läks."

Juba finaali eel hakkas Karelsoni vaevama köha, EM-ilt Eestisse jõudes diagnoositi tal kopsupõletik, millest ta on küll tänaseks tervenenud, kuid ehk mitte veel tippvormi jõudnud. Treeninglaager on selja taga ja mõned päevad enne võistlust veel aega ka, et vormi veelgi timmida.

"Käisime Ungaris, seal lõpetasin kuuri ära ja sain natuke trenni teha. Kuigi seal oli väga raske, ei tulnud üldse midagi välja, ei jaksanud, aga nüüd teisipäeval maadlesime, siis oli kõik jälle väga hästi," kommenteris Karelson.

Oma kolmandale täiskasvanute EM-ile vastu minev Karelson peab selle taseme konkurentsi karmiks. "Väga hull. Ma olen vaadanud ja väga tugevad vastased on... aga noh, eks ma ei ole ka halb."

Seevastu Heiki Nabi ootab ees juba 16. kord EM-il võistelda. Sellel aastal 40-aastaseks saav Nabi tunnistab, et kunagi oli taastumine oluliselt kiirem, tänapäeval kulub selleks vaat et kaks ja pool korda rohkem aega.

"Täitsa rahul olen, lihtsalt selle treeningkoormuse planeerimine on iga kord paras pähkel. Tihti on nüüd juba niimoodi, et teed treeningu ära ja sama päev ei tundu, nagu oleks midagi valesti, järgmine päev vaatad, et ai-ai-ai, natuke läks üle piiri! Natuke on seda mängimist olnud, et kuidas ja kui palju koormust saab anda. Mõned tagasilöögid on olnud, väike nohu, mis kõrva lõi ja nipet-näpet tagasilööke ka, aga üldises mõttes laagrid said tehtud," rääkis Nabi ERR-ile.

Kaks korda laagerdas Nabi Horvaatias ja hindab sealseid treeninguid kõrgelt. "Üks kord oli päris hea, 14 vastast, oli tugevaid, saime nendega hästi maadeldud, väga alla ei jäänud. Aga nagu ma ütlen: iga asi peab paika minema õigel ajal ja õiges kohas. Kõige olulisem on, et kui heas vormis on keegi teine, kui sina maadled."

Olümpia-aasta järgselt on tavapärane, et paljud kogenumad maadlejad tõmbavad karjäärile joone alla ja matile astub rida uusi tegijaid. Ka Nabi on sellega kursis, et ees ootavad noored ja vihased mehed. "Seal Horvaatia laagris oli hea näide - lähen trenni, vaatan, et ohoo, et kaks-kolm meest tunnen ära, ülejäänud on nagu võõrad juba. Et selles mõttes... on päris palju tulnud uusi peale juba ja uued on vihased, selles mõttes ei ole see protsess kerge," muigas olümpiahõbe.

Eelpool mainitud tagasilöökidest on Nabi enda sõnul taastumas ja loodab EM-il olla oma parimas vormis. " Nüüd loodan, et tuleb superkompensatsioon ja väga hea vorm. Täna tunnen ennast juba paremini, endiselt veel seda värskust ei ole, aga veel on aega ka. Ma arvan, et peaksin võrdselt maadlema kõigiga, ei tohiks olla väga drastilist vahet."

EM peetakse Slovakkias Bratislavas. Nabi astub matile järgmisel reedel, 11. aprillil ja Karelson laupäeval, 12. aprillil.