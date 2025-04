Alpine'i sõitja tegi karmi avarii, McLarenid kiireimad

Doohan esimesel vabatreeningul kaasa ei teinud, tema autoga lubati kodupubliku ees sõita jaapanlasest varusõitjal Ryo Hirakawal. Teisel vabatreeningul oli Doohan alustamas neljandat ringi, kui sõitis esimeses kurvis suurel kiirusel rajapiirdesse. Doohani auto sai avariis päris kõvasti kannatada, aga mehe endaga on kõik korras.

Teise vabatreeningu kiireim oli Oscar Piastri (McLaren), kes edestas 0,049 sekundiga enda tiimikaaslast Lando Norrist. Kolmas oli Isack Hadjar (Racing Bulls), kaotades 0,404 sekundiga.

Esimesel vabatreeningul näitas kiireimat aega Norris, edestades 0,163 sekundiga George Russellit (Mercedes) ja 0,416 sekundiga Charles Leclerci (Ferrari). Red Bullis debüüdi teinud jaapanlane Yuki Tsunoda oli esimesel vabatreeningul kuues.

A sizeable crash for Jack Doohan in FP2



He is OK and out of the car#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/uCDCUcGKcy — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

McLaren sets the pace with a 1-2 in FP2, with Isack Hadjar in P3



Here's the full classification from an eventful second practice... ⏱️#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/k2TpCU8ks0 — Formula 1 (@F1) April 4, 2025