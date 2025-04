Juunioride Eesti meister Goidina lõpetas hooaja uue saavutusega

Kranevos peetud rahvusvahelise uisuliidu (ISU) kalendrivõistlusel Black Sea Ice Cup sai Goidina naisjuuniorides ülikindla esikoha, kogudes kahe kavaga 185,79 punkti. Goidina ametlik ISU rekord on 182,23 punkti. Nimelt lähevad ametlike rekorditena kirja vaid tiitlivõistlustel, GP-etappidel ja Challengeridel tehtud tulemused.

Lühikavas on Goidina ISU rekord 64,15 punkti, Bulgaarias teenis ta 65,32 punkti. Seejuures täitis Goidina lühikavas enda hooaja eesmärgi, sooritades esimest korda kava teises pooles kaskaadi kolmekordse lutz'u ja kolmekordse toeloop'iga. Kava teises pooles tehtud raske kaskaadi eest antakse rohkem plusspunkte, nii teenis Goidina selle elemendi eest 12,88 punkti ja see on suurim punktisumma, mis ta kaskaadi eest teeninud.

Vabakava eest sai Goidina kohtunikelt 120,47 punkti, tema ametlik ISU rekord on 120,18.

Kranevos sai kahe kava kokkuvõttes teise koha rootslanna Leona Gebara 149,10 punktiga, kolmandaks kerkis vabakavaga Küprost esindav Varvara Abramkina, kes kogus 141,94 punkti.

Lõppenud hooajal sai Goidina juunioride maailmameistrivõistlustel seitsmenda koha, mis tähendab, et järgmisel aastal Tallinnas peetaval juunioride MM-il saab Eesti võistlustulle saata kaks neidu. Lisaks võitis Goidina Euroopa noorte olümpiafestivalil hõbemedali.