Glebova: Petrõkina on Milano OM-il medalikonkurentsis

"Mulle tundub, et ta on lõpuks hakanud näitama oma potentsiaali," rääkis Glebova ERR-i spordisaates Petrõkina võimsast hooajast, mis tõi nii Euroopa meistritiitli kui maailmameistrivõistluste kaheksanda koha. "Me teame kõik, et ta on seda treeningutel ammu teinud, kõik kolm-kolm kaskaadid on olemas, aga võistlustel oli ta see hooaeg palju stabiilsem kui eelnevalt."

Petrõkina kogus Bostoni MM-il kahe kava kokkuvõttes 196,67 punkti, MM-medal jäi umbes 20 punkti kaugusele. "Mulle tundub, et Niina on tippudele väga lähedale jõudnud. Kui aga võrdleme Niina uisutamist ja näiteks [maailmameistriks tulnud] Alysa Liu uisutamist, siis Alysa uisutamine on nii palju kergem, tundub, et ta on oma vastupidavusega palju tööd teinud. Tundub, et Niinal on ikkagi natuke hüpetega raskusi, vahepeal lühikavas tuleb mõni viga või mõni piruett läheb teisele või kolmandale tasemele. Kui üks viga tuleb sisse, võib mõned kohad kaotada," tõdes Glebova.

Mille pealt peaks Petrõkina järgmine samm tulema? "Praegu hüppavad maailma 12 paremat naist ühtemoodi. Kõik teevad kolmekordseid hüppeid. Amber Glenn näitab võistlustel kolm ja pool Axelit, aga tuletame meelde, et kaks aastat tagasi oskas Niina enne vigastust ka seda hüpet. Kui ta taastaks suve jooksul kolm ja pool Axelit, oleks ta kindlasti üks medalifavoriit.

Glebova usub, et Petrõkinal on võimalik järgmisel talvel Milano olümpiamängudel sekkuda medalikonkurentsi. "Tal on praegu kõik olemas: kõik, mida teeb Kaori Sakamoto, mida teeb Alysa Liu - kõik samasugused elemendid teeb ka meie Niina. Ta peab kindlasti õppima sõitma lühikava puhtalt ja kogu aeg seda tegema. Selle stabiilsuse peab ta kätte saama. See hooaeg andis talle väga palju, ta õppis ennast tundma ja EM-il ei olnud tema puhas vabakava kokkusattumus," arvas ise Euroopa meistrivõistlustel seitsmenda koha saavutanud Glebova.