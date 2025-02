Petrõkina ema meenutas: oli aeg, kus tal isiklikku elu ei olnud üldse

"Lõi kõvasti, jättis lööke vahele. Need neli minutit vist unustasin hingata," meenutas ta reede õhtul peetud vabakava ERR-ile. "Pärast, kui tegi väikese kukkumise, olin vähe šokis, aga teadsin, et tema puhul on see normaalne. Ta alati oskab üllatada."

"Aga mul vist ei ole ka väga kohale jõudnud. Sain aru, et see oli väga oodatud, aga ikkagi ootamatu! Üritame praegu sellega hakkama saada."

Ema sõnul ohverdas tütar tippu jõudmise nimel väga palju. "Kui räägitakse, et see on ilus sport ja jääl kolm-neli minutit... selle taga on nii palju! Ma imestasin, kuidas ta ärkab kell viis, pool kuus hommikul. Talvisel ajal: pime, külm. Tõuseb püsti, jookseb trenni külma jäähalli. Teeb tund aega trenni."

"Kui ta käis koolis, siis istusime autosse, sõitsime ruttu kooli. Siis koolis oli veel vahetundide ajal trenn, siis jooksis ta koolist jäähalli ja siis tagasi kooli," jätkas Masterova.

"See oli aeg, kus tal isiklikku elu ei olnud üldse. Aga mul oli tunne, et tal oli kindel siht... ma olen nii uhke tema üle. Ma nägin, kuidas ta samm-sammult tuli eesmärgile lähemale ja lähemale. "

Seepeale lõikas Niina vahele: "See on meie eesmärk! Kes teeb mulle kogu aeg nii ilusa patsi ja soengu. Ema!"

"Ma üritan muidugi aidata, aga see on rohkem treeneri ja Niina töö," jätkas ema. "Me olime nagu halb ja hea politseinik. Kord olin mina halb politseinik ja treener hea, siis Niina jooksis treeneri poole. Vahepeal rollid muutusid ja mina olin hea politseinik. Selle tulemusel me siin seisamegi."