Petrõkina: võitlesin lõpuni ja olen enda üle väga uhke

Lühikava järel 12. kohal olnud Petrõkina teenis vabakava eest 131,09 punkti ja kahe kava kokkuvõttes 196,67 punkti, lõpetades kaheksanda kohaga.

"Olen väga-väga õnnelik. Tunnen, et sain hakkama iseendaga, sest see oli päris raske hooaeg minu jaoks. Tegin kõik lõpuni. See oli raske, aga ma sõitsin lõpuni. Kava teises pooles jäi isegi jõudu veel," ütles Petrõkina ERR-ile. "Eesmärk on tehtud, et saavutasin olümpiakoha. Olen väga rahul endaga, sest võitlesin lõpuni. See oli päris raske, aga sain endaga hakkama."

Küsimusele, kui palju mõjutas tema esitust MM-il Euroopa meistrivõistluste edu, vastas Petrõkina: "Muidugi mõjutas. Ma arvan, et see on väga hea punkt sellele hooajale, ilus punkt. Võin nüüd rahulikult puhata natuke ja siis juba olümpiahooajaks valmistuma hakata."

"Õppisin, et saan ikkagi hakkama iseendaga, isegi kui ma ei ole mentaalselt valmis," sõnas Petrõkina, mida see hooaeg talle õpetas. "Et ei ole midagi hullu, kui hooaja esimestel võistlustel ei tule midagi välja. Kõige tähtsam on võtta ennast kokku just vajalikel võistlustel ja teha oma eesmärgid ära. Ja ma võin öelda, et ma tegin ära."

Ka rahvusvahelise uisuliidu (ISU) pressiteenistusele ütles Petrõkina, et hooaeg on olnud raske. "Võitlesin lõpuni ja olen enda üle väga uhke, sest tegelikult on olnud keeruline hooaeg. Olen füüsiliselt olnud heas vormis, aga vaimselt on olnud raskusi," tunnistas Petrõkina vabakava järel. "Bostoni publik on väga toetav. Mulle öeldi, et rahuneksin ja naudiksin, sest rahvas toetab. Ja see tõesti aitas mind."

"Olen väga õnnelik, et lõpuks saan ka natuke puhata ja sõpradega lõbutseda," rääkis Petrõkina enda järgmistest plaanidest. "Aga enne seda pean ka mõningates show'des osalema, lisaks on mul Eestis erinevaid üritusi planeeritud."

Petrõkina avaldas, et järgmiseks hooajaks plaanib ta lühikava muuta, aga vabakava jätab ilmselt samaks. "Uus lühikava on juba töös, aga ma ei avalda, milline see on. See tuleb täiesti teistsugune, tahan inimesi üllatada," ütles ta. "Ilmselt jätan vabakava muusika alles, aga muudame mõningaid komponente ja kostüümi."

"Järgmine hooaeg on väga oluline. Siia tulles oli kõige tähtsam tuua olümpiakoht ja nüüd on meil võimalus kaks saada, nii et olen väga rahul," lisas ta.