Aroni kolleeg sõidab sel nädalal F1 vabatreeningul

Testisõitja kasutamine vabatreeningutel on vormel-1 sarjas tavapärane praktika, kuigi enamasti istuvad autos ikkagi põhisõitjad.

31-aastane Hirakawa saab võimaluse seega kodupubliku ees ja Suzuka ringrada tunneb ta jaapanlasena hästi. "Tal on siin palju kogemusi, nii et hea on saada nädalavahetuseks seda teavet," kommenteeris Jack Doohan, kelle autosse jaapanlane istub.

Kahekordse kestvussõidu MM-sarja üldvõitja jaoks on tegemist karjääri teise nädalavahetusega F1 etapil, sest tuleristsed sai ta mulluse hooaja lõpul Abu Dhabis, kui oli veel McLareni testisõitja.

"Ma olen väga põnevil ja ei jõua ära oodata, mil saan sel nädalavahetusel A525-ga esimesel vabatreeningul sõita," kommenteeris jaapanlane. "Ma olen igati ette valmistunud, paar päeva tegime Enstone'is [Alpine'i keskuses] simulaatoritööd ja hetkel naudin seda momenti."

"Loodetavasti on ilm hea. See on lühike sessioon, kuid naudin seda ja annan endast meeskonna jaoks parima. Loodetavasti on minu sisendist seadistuse osas kasu. Tahan tänada kõiki meeskonnaliikmeid selle võimaluse ja toetuse eest."

Hirakawa on üks neljast Alpine'i testisõitjast eestlase Paul Aroni, argentiinlase Franco Colapinto ja hindu Kush Maini kõrval. Aron ei ole veel F1 nädalavahetusel Alpine'i autosse istunud. Millal see võiks juhtuda, pole vähemalt avalikult teada.