VIDEO | Kukkumine röövis Selevkolt MM-i lühikavas punkte

Kohe kava alguses kukkus Selevko neljasel toe loop'il ja teenis lõpuks 77,50 punkti, tema lühikava isiklik rekord on detsembris Zagrebis kogutud 86,20 punkti.

Esitusega tagas Selevko vähemalt koha Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva toimuval vabakaval. ERR-i iluuisutamise kommentaatori Liina-Grete Lilenderi sõnul jäi Selevko kehastatud karakter veidi kunstlikuks.

"Euroopa meistrivõistlustel me nägime, et ta reaalselt oli karakteris sees. Ma arvan, et see vigastus on jätnud oma jälje. Midagi väga hirmsat ei olnud, aga oleks natuke karakterit tahtnud rohkem näha - sealt oleks kindlasti paar punkti juurde pigistanud," sõnas Lilender.