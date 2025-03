Selevko MM-ist: kahjuks kõige hullem võistlus sel hooajal

Sel hooajal isikliku rekordi 158 punktini viinud Selevko piirdus MM-il 140,52 punktiga ja kogus kahe kava kokkuvõttes 218,02 punkti. Selevko andis kohe esimese hüppega punkte ära, kui tegi kolmese rittbergeri asemel kahese. Seejärel kukkus ta neljasel toe loop'il ja neljakordse salchowi asemel tegi kahekordse.

"Ma muidugi ei ole üldse rahul. Kava alguses tegin nii palju suuri vigu, oli väga raske sõita peale seda," tunnistas Selevko ERR-ile. "Suutsin end lõpus kokku võtta ja teha ära [ülejäänud] kolm hüpet. Aga kokkuvõttes ei ole rahul selle sõiduga.,"

"Muidugi olid närvid. Sel hooajal olen juba rohkem harjunud nendega sõitma, aga ma arvan, et ei suutnud seal alguses keskenduda hästi ja siis tegin need väga imelikud vead," arutles Selevko. "Kolmene rittberger, mis oli esimene hüpe, ei suutnud seda teha. Ma arvan, et see on kõige lihtsam hüpe minu kavas. Ei tea, mis juhtus."

Küsimusele, kuidas ta hindab Bostoni TD Gardeni jääd, vastas Selevko: "Jää oli väga hea. Siin on muidugi väga soe, aga ei ole nii soe, et oleks raske hingata ja sõita vabakava. Hingamisega probleemi ei ole, jää oli väga hea. Oli väga palju inimesi ja see oli väga äge."

Maailmameistrivõistlused küll ei õnnestunud, aga kodustel Euroopa meistrivõistlustel sai Selevko seitsmenda koha, mis on tema tiitlivõistluste parim tulemus. Lisaks parandas ta mõlemas kavas ja ka kahe kava kokkuvõttes detsembris Zagrebis isiklikke tippmarke. "Hooaeg oli päris raske minu jaoks. Oli palju raskusi hooaja alguses, mul oli jalaga probleeme ja pidin natuke neljaseid hüppeid maha võtma nii vabakavas kui ka lühikavas," mõtiskles Selevko. "Aga võistlused olid päris head, ma arvan, et paremini kui eelmisel hooajal. Loodan, et järgmisel hooajal läheb paremini. Ma arvan, et need võistlused olid kõige hullemad sellel hooajal. Kahjuks."