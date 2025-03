Mihhail Selevko valmistub MM-iks valutava jala kiuste ja psühholoogi toel

Pärast kodupubliku ees seitsmenda kohaga lõppenud EM-i maadles Mihhail Selevko mitu nädalat viirushaigusega ja pidi seetõttu loobuma ka olümpiatestvõistlusest Milanos.

"Seekord oli Mihhail pärast Euroopa meistrivõistlusi haige ja kolm nädalat ei treeninud," lausus treener Irina Kononova ERR-ile. "Sellepärast oli tema ettevalmistus väga raske ja ei ole nii nagu planeeritud, aga praegu me juba jõuame natukene võtta vormi."

Viirushaigus on seljatatud ja eelmisel nädalal sai ta Oslos toimunud võistlusel kolmanda koha, kuid jätkuvalt teeb palju muret vasak jalg, mis lööb tuld hüpetel juba hooaja algusest saati ja valu on tunda igapäevaselt.

"Kogu aeg kahjuks, isegi jalutamisel valutab," tunnistas Selevko. "Nüüd ma tegin ravimid ja läks natukene paremaks, kui see oli Oslo võistlustel, aga kindlasti on veel valus. Aga ma töötan koos oma spordiarsti ja füsioterapeudiga ja loodan, et see olukord paraneb."

Treeningutel on rõhk hüpete kvaliteedil, mitte kvantiteedil.

Eesseisval ülitähtsal MM-il loodab Mihhail Selevko ideaalis kümne hulka jõuda, mis tooks Eestile meeste üksiksõidus ka kaks kohta järgmise aasta olümpiaks. "Hakkasin ka psühholoogiga töötama ja tunnen, et ma olen vaimselt rohkem valmis," lausus EM-i seitsmes. "Loodan, et saan seda ka seal näidata."

Eesti meister lendab MM-i võõrustavasse USA linna Bostonisse esmaspäeval, kümme päeva enne oma starti. "Muidugi aklimatiseerumiseks ja muidugi keskkonna vahetamiseks ka. Seal on palju iluuuisutajaid, kes valmistuvad maailmameistrivõistlusteks ka ja ma arvan, et nendega treenimine on väga motiveeriv ja väga hea," põhjendas ta.

Kui EM-il Tondirabas uisutati 30 x 60 meetrit areenil, siis MM-il Bostonis sõidetakse mitu meetrit kitsamal areenil. "See ei ole esimene kord, kui uisutan kitsamal areenil ja loodan, et probleemi sellega ei ole," kommenteeris Selevko.

Iluuisutamise MM-ile saab kaasa elada ka ERR-i kanalite vahendusel. Meeste lühikava sõidetakse 27. märtsi õhtul.