Euroopa meister Petrõkina sai MM-il lühikavas 12. koha

Viienda grupi viimase naisena jääle tulnud Petrõkina kõik hüpped õnnestusid, kuid plaanitud kolmese toeloop'i asemel tegi ta kahese. Lühikava eest teenis ta lõpuks 65,58 punkti, millega jäi oma Euroopa meistrivõistlustel püstitatud tippmargile alla pisut enam kui kolme punktiga.

"Euroopa meistrivõistluste järel oli päris raske, sest sattusin meedia suure tähelepanu alla. Enne Milano võistlust oli mul vaevu aega, et normaalselt trenni teha, aga pärast seda üritasin end kokku võtta ja MM-iks valmistuda," sõnas Petrõkina võistluse järel kohalikule meediale.

"Minu jaoks on väga oluline näidata, et minu edu EM-il ei olnud ühekordne välgatus. Ma ei olnud täna väga närviline, vaid pigem tundsin end hästi," lisas ta.

Kodupubliku rõõmuks saavutas esikoha 19-aastane ameeriklanna Alysa Liu, kes viis oma isikliku rekordi 74,58 punktini. Teiseks tuli jaapanlanna Mone Chiba samuti isikliku tippmargi 73,44 punktiga ja kolmas oli ameeriklanna Isabeau Levito 73,33 punktiga.

Viimasel kolmel MM-il võidutsenud jaapanlanna Kaori Sakamoto platseerus 71,03 punktiga viiendale kohale. Tema ja esikolmiku vahele jäi jaapanlanna Wakaba Higuchi (72,10 p).

Naiste üksiksõidu medalivõitjad selguvad ööl vastu laupäeva.

Neljapäeval on meeste lühikavas võistlustules Mihhail Selevko. ERR-i spordiportaal alustab otseülekannet kell 19.30.

Enne võistlust:

Kokku on stardinimekirjas 33 uisutajat, kes on jagatud kuude soojendusgruppi. Euroopa meister Niina Petrõkina etteaste tuleb viiendas grupis viimasena ehk üldjärjekorras 27. naisena. Eesti aja järgi peaks tema kava algama kell 21.54.

Hooaja edetabeli põhjal kuulub ta kuue soosiku hulka. Kõige kõrgemad numbrid on kohtunikelt saanud jaapanlanna Kaori Sakamoto, kes hakkab püüdma neljandat järjestikkust maailmameistritiitlit. Lõuna-Korea tippudest on olnud heas hoos Kim Chae-yeon, kes võitis veebruaris Soulis nelja kontinendi meistrivõistlustel kulla.

Lisaks Jaapanile ja Lõuna-Koreale saab kolm naist välja panna ka USA, keda esindavad oma kodujääl Amber Glenn, Alysa Liu, Isabeau Levito.

Sportlasi võõrustab TD Garden, kus mängivad korvpallis 18 korda NBA tšempioniks kroonitud Boston Celticsi meeskond ja jäähokis kuus Stanley karikat võitnud Boston Bruinsi meeskond.