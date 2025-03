Selevko sai MM-il 19. koha, Malinin kaitses tiitlit

Kolmandat korda MM-il võistelnud 22-aastane Selevko alustas vabakava üsna kehvalt ja kaotas hüpetel palju punkte. Esimesena plaanis olnud hüppe tegi ta kolmekordse asemel kahesena. Järgmisena oli planeeritud kaskaad, mille esimene hüpe oli neljakordne toe loop, aga Selevko kukkus. Neljakordse salchowi asemel tegi Selevko kahekordse ning ka viimases kaskaadis tegi ta plaanis olnud kolmekordse salchowi asemel kahekordse. Sel hooajal isikliku rekordi 158 punktini viinud Selevko piirdus MM-il 140,52 punktiga ja kogus kahe kava kokkuvõttes 218,02 punkti.

Kui pikalt tundus, et Selevko lõpetab 20. kohaga, siis lõpuks aitas tal 19. koha säilitada ameeriklase Andrew Torgashevi täielik ebaõnnestumine vabakavas – tänavu 162 punkti teeninud Torgashev piirdus kodusel MM-il 125,52 punktiga ja langes kaheksandalt kohalt lõpuks 22. positsioonile, kogudes 212,79 punkti.

Teist aastat järjest tuli maailmameistriks 20-aastane USA hüppemasin Ilia Malinin. Neljaste kuningaks kutsutav Malinin sooritas kuus neljakordset hüpet, nende seas ka ajaloolise neljakordse axel'i, mida tema ainsana on võistlustel suutnud teha. Kava lõpus ka salto teinud Malinin püstitas hooaja tippmargi, teenides 208,15 punkti. Kahe kava kokkuvõttes sai ta 318,56 punktiga kindla esikoha.

Karjääri esimese MM-medali võitis tänavune Nelja kontinendi meister, 20-aastane kasahh Mihhail Šaidorov, kes näitas vabakavas ajaloolist kaskaadi, mida on võistlustel ainult tema sooritanud ehk kus teise hüppena on neljakordne hüpe. Kolm aastat tagasi Tallinnas juunioride MM-il hõbeda võitnud Šaidorov sai nüüd sama karva medali ka täiskasvanute MM-ilt, püstitades vabakavas isikliku rekordi 192,70 punkti. Kahe kava kokkuvõttes kogus ta 287,47 punkti, mis on samuti tema uus tippmark.

Lühikava järel teisel kohal olnud kolmekordne MM-hõbe, jaapanlane Yuma Kagiyama ei pidanud pingele vastu ja andis hüpetega palju punkte ära. Vabakava eest teenis Kagiyama vaid 171,10 punkti, kahe kava kokkuvõttes kogus ta 278,19 punkti.

Meeste lühikava:

1. Ilia Malinin (USA) 318,56 punkti

2. Mihhail Šaidorov (Kasahstan) 287,47

3. Yuma Kagiyama (Jaapan) 278,19

4. Adam Siao Him Fa (Prantsusmaa) 275,48

5. Kevin Aymoz (Prantsusmaa) 272,52

6. Shun Sato (Jaapan) 270,56

…

19. Mihhail Selevko (Eesti) 218,02

Ilia Malinin Autor/allikas: SCANPIX/AP

Enne võistlust:

22-aastane Mihhail Selevko kukkus lühikavas kohe kava alguses neljasel toe loop'il ja teenis lõpuks 77,50 punkti. Lühikava arvestuses andis see talle 19. koha, sealjuures oleks tema hooaja parim lühikava Selevko viinud esikümne piirimaile.

"Ma ei ole täiesti rahul oma sõiduga," ütles ta pärast sõitu ERR-ile. "Oli väga suur viga ja olen muidugi õnnelik, et jõudsin vabakavasse ja olümpiamängudele, aga ei ole sõiduga rahul. Õnneks vabakava tuleb parem."

Selevko on Eestile ühe koha järgmise aasta taliolümpiale taganud, aga koht esikümnes annaks Eestile võimalusel sügisesel kvalifikatsioonivõistlusel ka teist olümpiapiletit püüda.

Selevko, kelle isiklik rekord vabakavas on detsembris Zagrebis teenitud 158,86 punkti ja kahe kava kokkuvõttes samal võistlusel kogutud 245,06 punkti, tuleb jääle esimese soojendusgrupi viimase uisutajana, Eesti aja järgi kell 00.46. Selevko seni parim tulemus – 15. koht – pärineb 2022. aasta MM-ilt.

Lühikavas teenisid kuus meest üle 90 ja neist kaks meest üle saja punkti. Isikliku rekordi 110,41 punkti uisutas välja tiitlikaitsja, 20-aastane USA uisutaja Ilia Malinin ning 107,09 punktiga järgnes talle kolmekordne MM-hõbe, jaapanlane Yuma Kagiyama. Malinin on käimasoleval hooajal vabakava eest teeninud 205,30 punkti, aga tema isiklik tippmark on mullusel MM-il püstitatud 227,79 punkti. Kagiyama on sel hooajal saanud 194,39 punkti, tema rekord 208,94 punkti pärineb Pekingi olümpialt.

Kohad teisest kuuendani mahtusid lühikavas 4,38 punkti sisse. Kolmandana tuleb vabakavale vastu kasahh Mihhail Šaidorov, neljandana prantslane Kevin Aymoz, viiendana jaapanlane Shun Sato ning kuuendana grusiin Nika Egadze. Neist Nii Šaidorov kui Aymoz on sel hooajal vabakava eest saanud 190 punkti.

Vahetult enne viimase soojendusgrupi algust keeratakse Eesti kella, seega kuum grupp alustab Eesti aja järgi kell 4.04.