Selevko: olen väga rõõmus, et suutsin pärast kukkumist end kokku võtta

Selevko kukkus kohe oma kava alguses neljasel toe loop'il ja teenis lõpuks 77,50 punkti. Lühikava arvestuses andis see talle 19. koha, sealjuures oleks tema hooaja parim lühikava Selevko viinud esikümne piirimaile.

"Olin väga närvis, see oli päris keeruline. Olen väga-väga rõõmus, et tegin selle läbi, eriti pärast esimest eksimust toe loop'il," kommenteeris Selevko ISU meediateenistusele. "Ma ei tea, mis juhtus, aga tegin selleks hooajaks vaimse poolega tööd ja arvan, et see aitas mul pärast kukkumist end kokku võtta."

"Oleksin väga tahtnud siin olla koos venna [Aleksandriga], aga näen vabakavas väga kõvasti vaeva, et see juhtuks ning saaksin [Eestile] teise koha tagada. Treenisin Eestis suurema osa ajast üksi, sest mu vend kolis Bostonisse ja olen pidanud sellega harjuma. Tavaliselt meeldib mulle teistega koos treenida, see on minu jaoks uus kogemus," lisas Selevko.

Ööl vastu pühapäeva toimuvas vabakavas sooritab Selevko Euroopa meistrivõistlustel nähtud neljase toe loop'i asemel Salchowi, sest tunneb end praegu selles kindlamalt.

Lühikava järel on esikohal uue isikliku rekordi püstitanud tiitlikaitsja Ilja Malinin 110,41 punktiga. "Ma ei oska isegi öelda, kuidas ma ennast praegu tunnen. Olin väga närvis, rohkem kui tavaliselt, aga kui muusika peale läks, hakkas kõik voolama. Usaldasin lihasmälu," kommenteeris USA iluuisutaja.