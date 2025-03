Petrõkina: tean, et oskan sõita ilusalt ja puhtalt

Petrõkina teenis oma lühikava eest 65,58 punkti, millega jäi oma EM-il püstitatud tippmargile alla enam kui kolme punktiga. Vabakavale läheb ta vastu 12. positsioonilt.

"Kaskaadis ei maandunud piisavalt hästi esimesel hüppel ja kaotasin kiirust, tegin kahjuks kahekordse hüppe kolmese asemel. Aga kõige muuga olen rahul, sain kõrgema taseme piruettidel ja sammudel. Minu jaoks oli hea asi, just sellega sain häid punkte, et tegin kõik teised elemendid neljandale tasemele," ütles Petrõkina ERR-ile. "Olen päris rahul, aga saan paremini."

Samas on vahed väikesed ning seitsmendal kohal asetsev korealanna Haein Lee on eestlannast vähem kui kahe ja poole punkti kaugusel. "Just, vaja on sõita nagu ma oskan. Tean, et oskan sõita ilusalt ja puhtalt," ütles Petrõkina. "Puhkan praegu ja naudin siin olemist, Boston on väga ilus. Võtan ennast kokku ja annan kõik, mis anda on."

Petrõkina läks jääle viienda grupi viimase naisena, aja veetmiseks mängis ta treeneritega kaarte. "Viimasena on ka muidugi raske võistelda, ootad seal kaua. "Tundsin end tegelikult hästi, lihtsalt väga palju emotsiooni on siiamaani sees, on vaja kuidagi maha rahuneda," ütles ta.

Üle ookeani võisteldes tuleb arvestada ka ajavahemikuga, mis Euroopa meistri sõnul avaldab veidi mõju. "Tundsin ajavahemikku ja praegu tunnen ka, kogu aeg tahan magama. Sellega on natuke raske, aga kui lähed võistlema, siis tegelikult ei tunne. Adrenaliin on veres ja mingit probleemi ei ole, ainuke probleem on võtta end kokku ja anda maksimum. Võtsin ennast kokku," ütles Petrõkina.

MM-il võisteldakse 20 000 pealtvaatajat mahutaval TD Garden'il, kus mängib korvpallis 18 korda NBA meistriks kroonitud Boston Celtics ja NHL-is kuuel korral Stanley Cupi võitjaks tulnud Boston Bruins. Areen on tavapärasest mitu meetrit kitsam.

"Olen juba harjunud, et inimesed Kanadas ja USA-s istuvad nii lähedal. Esimene kord, kui tulin võistlusele, kus inimesed nii lähedal istuvad, oli mul väike šokk. Kuidas ma nii sõidan, kui teen väljasõidu, kas ma ei löö kedagi. Praegu oli sellega kõik korras," sõnas Petrõkina.

Bostonis ei ole loomulikult nii palju tuge kui kodusel EM-il, aga Petrõkina sõnul tunnetab ta ka eestlaste energiat. "Võin öelda, et Eestis oli energia kõrgem. Vaatamata sellele, et seal oli inimesi vähem. Kõik toetasid mind ja karjusid, seal tundsin toetust kõvemini. Siin oli ka väga hea toetus, see oli suurepärane. Kõik karjusid ka," rääkis ta. "Omad on igal pool! Mida rohkem on meie inimesi, seda parem mul on."

Iluuisutamise MM jätkub neljapäeval meeste lühikavaga, Petrõkina läheb jääle öösel vastu laupäeva.