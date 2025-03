Petrõkina MM-i eel: kõik tüdrukud on tugevad, aga mina ei ole ka laiskvorst

Enne lendu MM-ile laupäeval Tallinnas jääspordipäeval vabakava läbi sõitnud Niina Petrõkina pole kulla toonud EM-i järel kavades elementide järjestust muutunud. Töö käis pisidetailide ja piruettide kiiruse kasvatamisega.

"Me sõidame väga palju kavasid ja iga kord ma pean neid kiiremini ja kiiremini tegema. Töö, töö ja töö," kommenteeris Petrõkina. Et MM-il Bostonis on jääareen mitu meetrit kitsam, siis proovis Petrõkina treeningutel ka ees ootavat olukorda imiteerida ja hüpetele sissesõitudel sammude osa korrigeerida.

"Me joonistasime jää peale jooned, selleks, et ma saaks kuidagi aru, et kuidas ma lähen nende hüpete sisse. Ma lihtsalt korrigeerisin oma samme, et ma ei sõidaks porte sisse," selgitas Petrõkina naerdes.

Euroopa meistriks tulles viis Petrõkina oma kahe kava rekordi 208 punkti peale. See on MM-il startivate naiste pingereas hooaja paremuselt viies tulemus. Enamat on suutnud vaid konkurendid Jaapanist, Lõuna-Koreast ja USA-st. Petrõkina selgeks sihiks on uisutada kaks puhast kava kõvas konkurentsis.

"Seal on kõik tüdrukud väga tugevad, aga ma ei ole ka selline laiskvorst, olen ka väga tugev. Nüüd ma sain seda teada Euroopa meistrivõistlustel. Nüüd on vaja samamoodi ennast kokku võtta ja siis vaatame. Ei saa öelda nii, et kes ja mida saab seal teha: kes puhtamalt sõidab oma kava, see saabki hea koha."

Petrõkina konkurendid Bostoni MM-il on tugevad. Kaori Sakamoto loodab saada esimeseks neljal järjestikusel aastal maailmameistriks kroonitud naiseks pärast Carol Heissi (1956-60). Sel hooajal on jaapanlanna novembri alguses kodupubliku ees Tokyos kogutud 231,88 punktiga ka maailma edetabelijuhiks.

Mullune MM-pronks, Lõuna-Korea iluuisutaja Kim Chae-yeon on sel hooajal kogunud 222,38 punkti ja teenis kuldmedali ISU nelja kontinendi meistrivõistlustel, kodupubliku ees loodab säravaid esitusi pakkuda GP-finaali võitja Amber Glenn.

Sealjuures on 25-aastane Glenn kõrgeimale tasemele murdnud läbi korraliku kadalipu: pärast koroonapandeemia algust kukkus ta krüoteraapia ajal nii õnnetult, et murdis silma ümbruses luu; 2023. aasta septembris põrkas ta treeningul teise uisutajaga kokku ja sai uuesti sama vigastuse. Pärast taastumist tuli ta 24-aastaselt esmakordselt USA meistriks ja on nüüd oma karjääri parimal hooajal isikliku rekordi viinud 215,54 punkti peale.

Lisaks neile pakuvad Petrõkinale konkurentsi veel GP-finaalis hõbeda teeninud jaapanlanna Mone Chiba ning sel hooajal vigastuste küüsis olnud mullune hõbemedalist Isabeau Levito. Euroopa tippudest on kohal Petrõkina järel EM-hõbeda saanud Anastasiia Gubanova, EM-pronks Nina Pinzarrone ning esimesena medalita jäänud Kimmy Repond.

Maailmameistrivõistlused avavad kolmapäeval just naisüksiksõitjad, lühikava otseülekanne Bostonist algab ETV2-s kell 19.30. Petrõkina astub jääle 27. naisena Eesti aja järgi kell 21.54.