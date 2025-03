ERR toob märtsi lõpus vaatajateni Bostonis toimuva iluuisutamise MM-i

Tänavu jaanuari lõpus kodupubliku marulisel toetusel Todiraba jäähallis fantastilised kavad esitanud ja esimese Eesti iluuisutajana Euroopa meistriks tulnud Niina Petrõkina asub Bostonis starti uues staatuses, et vägevas konkurentsis teha karjääri parim tulemus ka MM-il. Hooaja edetabeli põhjal kuulub ta kuue soosiku hulka.

Kõige kõrgemad numbrid on kohtunikelt saanud jaapanlanna Kaori Sakamoto, kes hakkab püüdma neljandat järjestikkust maailmameistritiitlit. Lõuna-Korea tippudest on olnud heas hoos Kim Chae-yeon, kes võitis veebruaris Soulis nelja kontinendi meistrivõistlustel kulla. USA-d esindavad kodujääl tugevad Amber Glenn, Bradie Tennell ja Isabeau Levito.

Meeste üksiksõidus viis Eestit esindav Mihhail Selevko detsembris Zagrebi turniiri võites oma kahe kava rekordi 245 punkti peale ja sai kodusel EM-il 7. koha, kui oli seejärel mitu nädalat rivist väljas külmetushaigusega ning on kogu hooaja võidelnud valu tegeva vasaku jalaga. MM-il läheb ta starti kolmandat korda ja loodab ideaalis jõuda esikümnesse.

Tiitlikaitsjaks on kodupubliku ees uisutav Ilja Malinin, kes on ainsana sooritanud võistlustel kõige raskema hüppe - neljakordse axel´i. Soosikute hulka kuulub MM-idel hõbemedaleid noppinud Yuma Kagiyama Jaapanist ja tänavustel Euroopa meistrivõistlustel Tallinnas pronksiga leppima pidanud saltode meister Adam Siao Him Fa Prantsusmaalt. Tugeva koosseisuga on väljas Itaalia ja uue Euroopa meistrina stardib Lukas Britschgi Šveitsist.

Bostonis toimuvatele iluuisutamise maailmameistrivõistlustele saab kaasa elada otsepildis ERR-i kanalites ja tiitlivõistluse avavad 26. märtsil naisüksiksõitjad lühikavaga. Kohe avapäeval tuleb jääle Niina Petrõkina.

Otseülekande kommentaatorid on Anu Säärits ja Uisukooli Reval juht ning treener Liina-Grete Lilender. Lühikavade otseülekannete kulminatsioonid on õhtul poole kaheksast kuni kella üheteistkümneni, kuid vabakavade ehk medalivõitluste ülekandes kestavad ajavahest tingituna keskööst kuni kella neljani varahommikul.

MM-i otseülekannete ajakava:

26. märts - Naiste lühikava kell 19.30 ETV2

27. märts - Meeste lühikava 19.30 ERR sport ja 21.30 ETV2

28. märts - Jäätantsu rütmitants 20.20 ETV2

29. märts - Naiste vabakava 23.55 ETV

29. märts - Jäätantsu vabatants 20.30 ETV2

30. märts - Meeste vabakava 23.55 ETV

30. märts - Gala 20.58 ETV2