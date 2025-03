Lillemets: raske on end kokku võtta, kui positiivset emotsiooni ei tule

"Milleski maailmas kaheksas olla on päris tore," tõdes Lillemets 1000 meetri jooksu järel. "Kahju, et see tuli niimoodi läbi raskuste. Mitmevõistlus tavaliselt ongi raske, aga et ta nii raske peab olema, sellest on natuke kahju. Pole hullu, mis seal ikka."

Lillemets alustas võistlust 7,06-ga, hüppas siis kaugust 6.86, tõukas kuuli 14.64 ja ületas kõrgushüppes 1.95. Teist päeva alustas eestlane tõkkejooksu 8,23-ga, ületas teivashüppes 4.90 ja jooksis 1000 meetrit 2.38,23-ga. Tema isiklikuks rekordiks on 6089 punkti.

"1000 meetris sai kõik õnneks rajale jäetud ja taktikaliselt oli ka päris hea jooks. Sellega võib täitsa rahule jääda küll," sõnas MM-i kaheksas mees.

Lillemetsa sõnul teda Nanjingis mingi konkreetne tervisemure ei seganud. "Lihtsalt raske end kokku võtta pärast iga ala, kui väikest positiivset emotsiooni ka ei tule ja tead, et kõik peaks olema hästi, aga tulemustes see ei kajastu. Tiitlivõistlustel on kõvade meeste vastu ikkagi niisama raske saada."