Erm: tundub, et olen medalimängus

"Esimene võistluspäev läks hästi. 60 m sain korralikult minema ja sain oma jooksu teha, sain selle kerge ja lõdva hetke, oli mõnus joosta. Kauguses jätkasin sama rütmi, iga kord tundsin, et natuke saaks paremini ja siis panin ennast sammu lähemale, et saaks rohkem kokku tõmmata ja saaks jala paremini alla. Esimesel katsel oli korralik, teisel veel parem, vist isegi siserekord ja kolmandal katsel üks samm kuskil algusepoole vajus läbi, muidu oleks see ka päris hea olnud, ma arvan," kirjeldas Erm avapäeva.

"Kuulitõukes 14.99 esimeseks katseks on päris hea, aga sealt ei saanud oma sellist õiget tõuget. See 15.27 oli ka natuke vedamine. Kripeldama ei jää, aga oleks paremini tahtnud," jätkas ta. "Kõrguses sain väga ilusti kõik esimesel katsel. Mul oli põlv teibitud, suutsin endast päris head hüpped sellega välja võtta. Oleks tahtnud, et see 2.01 oleks ka, kõik hüpped olid seal head, aga ükski täpselt pihta ei läinud."

Küsimusele, milliste mõtetega ta teisele päevale vastu läheb, vastas Euroopa sisemeistrivõistlustel napilt medalita jäänud Erm: "Natuke olen elevil. Loodan, et und tuleb. Tundub, et olen medalimängus. Eks me näe, kellel homme veab ja kellel ei vea."

ETV otseülekanne viimasest võistluspäevast algab pühapäeva varahommikul kell 4, ERR-i spordiportaal kajastab seitsmevõistluse käiku ka otseblogi vahendusel.