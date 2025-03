Noole õpilane liigub MM-tiitli kursil, esimene kuld läks Itaaliasse

Hiinas Nanjingis alanud sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel selgusid esimese võistluspäeva hommikupoolikul medalivõitjad meeste kolmikhüppes ning viievõistlejad on lõpetanud kolm ala.

Naiste viievõistluses on kolme ala järel esikohal Tallinnas Erki Noole näpunäidete järgi treeniv soomlanna Saga Vanninen, kes läbis 60 meetrit tõkkeid 8,30-ga, hüppas kõrgust 1.81 ja tõukas kuuli 15.81.

Vanninen on kogunud 2967 punkti ja kaotab vaid kaheksa punktiga oma kaks nädalat tagasi Hollandis sise-EM-kulla toonud rekordi (4922) graafikule. Teine on 2889 punktiga iirlanna Kate O'Connor, ameeriklannal Taliyah Brooksil on 2882 punkti.

Esimene medalikomplekt jagati välja meeste kolmikhüppes, kus kullavõitja selgus juba avavoorus: üle-eelmisest aastast Itaaliat esindav Andy Diaz Hernandez hüppas uueks isiklikuks rekordiks 17.80, kodupubliku rõõmuks teenis tema järel teise koha Zhu Yaming (17.33) ning pronksi sai 17.22 hüpanud brasiillane Almir dos Santos.

Esimesest võistlusõhtust alates näitab MM-ist otsepilti ka ERR, kui ETV2 ja ERR-i otseülekanne algab täna kell 12.30.