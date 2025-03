Marc Marquez võttis taas venna ees etapivõidu

Sarnaselt hooaja avaetapile oli Marc Marquezil taas suurepärane nädalavahetus, kui ta võitis nii laupäevase sprindi kui pühapäevase põhisõidu.

Enne tänavust hooaega said MotoGP MM-sarjas vennad viimati kaksikvõidu 76 aastat tagasi, aga nüüd on see juhtunud kahel järjestikusel etapil. Argentinas sai vendade järel kolmanda koha Franco Morbidelli (Ducati).

Marc Marquez on nüüd mootorrataste ringrajasõidu erinevate võistlusklasside peale saanud 90 võitu, sellega kordas ta Hispaania legendi Angel Nieto saavutust. "Olen ülirahul, et kordasin Angel Nieto saavutust, pühendan selle võidu talle ja tema perele, ta oli äss," sõnas Marquez 2017. aastal surnud Nieto kohta. "See on Hispaania mootorrattakogukonnale oluline tähis, rõõm on selleni jõuda."

"Täna polnud enesekindlus kõige parem, mul oli mõningaid probleeme. Nägin, et Alex surus ja kontrollis sõitu. Mõtlesin, et teine koht on ka hea. Aga siis hakkasin end üha paremini tundma. Kuigi keeruline on enda venda rünnata," lisas Marquez.

Kahe etapi järel on Marc Marquez 74 punktiga kindel liider, edastades enda venda 16 punktiga. Kolmas on üldarvestuses 43 punktiga kahekordne maailmameister Francesco Bagnaia (Ducati) ja neljas 37 punktiga Morbidelli.

MotoGP järgmine etapp sõidetakse märtsi viimasel nädalavahetusel USA-s Austinis.